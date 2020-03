Devět hodin a dvacet minut denně. Stoupla doba, kterou Češi tráví s médii

Praha Češi v posledním týdnu strávili s různými médii devět hodin a 20 minut denně. Je to o zhruba 50 minut více, než o týden dříve, a o 80 minut více, než je běžný průměr. O víkendu to bylo téměř deset hodin. Za rostoucím sledováním televize, rozhlasu, internetu či mobilních aplikací stojí epidemie koronaviru a s ní související opatření. Vyplývá to z měření výzkumné společnosti Median.

V průměru tři hodiny a 22 minut strávili lidé sledováním televize a téměř tři hodiny (2:58) věnují denně návštěvám webu. Rádio poslouchají asi hodinu (1:03) a tři čtvrtě hodiny (0:46) zaberou aplikace.

Multiscreening, kdy lidé jsou v prostředí, kde vysílá televize a současně si prohlížejí nějaké webové stránky, zabírá asi 53 minut. Podobný souběh poslechu rádia a návštěvy webu vyplní čtvrt hodinu času. Babišův projev sledovalo téměř 4,2 milionu lidí, 86 procent všech, kdo se v tu dobu dívali na televizi Všem hlavním televizním stanicím se zvyšuje sledovanost. Jde především o sledovanost doma, ale přes karanténu posiluje také sledovanost mimo domov. Rovněž posiluje návštěvnost televizních webů. Největší nárůst sledovanosti byl naměřený u ČT24, která ve srovnání s únorem posílila téměř 4,5 krát v případě tzv. lineární sledovanosti, tedy živého televizního vysílání, a 5,5krát v případě sledovanosti on-line. Průměrný čas strávený u TV Nova stoupl o pět minut na 61 minut, u ČT1 byl podobný nárůst na 46 minut, u ČT24 stoupla strávená doba o čtyři minuty na 39 minut a u Primy to bylo přes 30 minut, tedy o dvě minuty více. Česká televize spouští nový kanál ČT3 pro seniory. Nabídne základní informační servis i oblíbené seriály Rádiový trh táhnou vzhůru především ČRo Radiožurnál, Impuls, ČRo Dvojka, ČRo Plus, Evropa 2, Frekvence 1 a Country Rádio. Svůj denní zásah mírně zvýšily i hlavní internetové platformy Google, YouTube, Facebook i Seznam, ale také většina zpravodajských webů. U většiny zpravodajských platforem roste nejen zásah, ale i čas strávený čtením či sledováním zpráv. Nadále posiluje i využívání sociálních sítí. Vedle Facebooku používá denně o deset procent více Čechů Twitter a na komunikačních platformách Messenger, nebo WhatsApp stráví o 25 až 45 procent více času. Čas strávený sledováním videí na YouTube během dvou týdnů narostl o zhruba 40 procent.