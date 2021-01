Facebook přitvrzuje. Zakáže svolávání akcí u Bílého domu v den inaugurace, plánuje i další omezení

Washington Facebook zablokuje možnost svolávat na své síti akce v blízkosti důležitých vládních budov ve Washingtonu v den inaugurace nového prezidenta Joea Bidena. Provozovatel známé sociální sítě to uvedl v pátek ve zprávě na svém blogu. Dodal také, že bude všechny akce z 20. ledna související s uvedením prezidenta do úřadu kontrolovat a ty, které by porušily jeho pravidla, zruší.

Twitter natrvalo zablokoval Trumpův účet, Facebook zatím jen dočasně. Prý by mohl dál podněcovat k násilí Firma reaguje na události z minulé středy, kdy dav příznivců prezidenta Donalda Trumpa násilím vtrhl do washingtonského Kapitolu poté, co se v předchozích týdnech stupňovaly násilné výroky a výzvy k akci na sociálních sítích. Před ozbrojenými protesty ve dnech těsně před inaugurací varoval i Federální úřad pro vyšetřování (FBI).

Facebook oznámil ještě některá další omezení. Pokud zaznamená „signály typu opakovaného porušení našich zásad“ uživateli takového účtu zablokuje možnost vkládat živá videa, vytvářet události nebo být správcem stránky či skupiny.

Otázka zodpovědnosti technologických gigantů za obsah zveřejňovaný na jejich platformách je v současnosti diskutované téma. Twitter, Instagram a Facebook v minulých dnech zablokovaly účty amerického prezidenta Donalda Trumpa, kterého viní z vyprovokování svých příznivců k útoku na sídlo amerického Kongresu z minulé středy.