Facebook se v Austrálii dohodl s vládou, znovu povolí prohlížení zpravodajství

Canberra Americká technologická společnost Facebook znovu umožní uživatelům v Austrálii sdílení a prohlížení zpravodajského obsahu na své stejnojmenné sociální síti. Podle agentury Reuters to oznámila australská vláda s tím, že se s firmou dohodla na úpravě sporného zákona, podle nějž měli provozovatelé internetových platforem platit australským zpravodajským společnostem za využívání jejich obsahu.

Přístup na facebookové stránky lokálních i světových zpravodajských serverů pro uživatele z Austrálie technologická společnost obnoví v příštích dnech, řekl v úterý australský ministr financí Josh Frydenberg. Vláda pak učiní několik úprav v zákoně, který měl jako první svého druhu na světě přimět internetové společnosti platit za zpravodajský obsah.



„Jsme spokojeni, že Australská vláda souhlasila s přijetím několika změn a záruk, které se týkají našich největších obav,“ uvedl Facebook v příspěvku na svém oficiálním blogu.

Facebook zpravodajský obsah v Austrálii zablokoval minulý týden a vysloužil si za to ostrou kritiku médií, politiků i organizací na ochranu lidských práv. Vláda se přitom dostala do sporu také s firmou Google, jež minulý měsíc hrozila, že v případě schválení nového zákona zablokuje v Austrálii svůj vyhledávač. Následně však začala s australskými mediálními podniky uzavírat licenční dohody o využívání jejich obsahu, a to v rámci své platformy News Showcase.

Spor mezi technologickými společnostmi a australskou vládou je bedlivě sledován po celém světě, podobné normy jako Canberra totiž zvažují také například Británie a Kanada.