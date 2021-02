MALÝ: Facebook na vidlích. Digitální gigant vrší jednu strategickou chybu za druhou

Jak hrozil, tak učinil. Facebook se rozhodl reagovat na australský zákon, který by velkým digitálním platformám nařizoval platit paušální poplatek za sdílený mediální obsah, jednoduše. Sdílení jakéhokoli mediálního obsahu původem z Austrálie zakázal.

Samozřejmě, nebyl by to Facebook, aby samotné provedení tohoto rozhodnutí nemělo poněkud tragikomické rysy – čistku mediálního obsahu řešil zřejmě nějakým ne moc chytrým algoritmem, takže kromě toho, že se nedají sdílet odkazy na média, nepřežily ani stránky Lékařů bez hranic, meteorologické služby, hasičů, odborových svazů a dalších institucí, na které by se zákon nevztahoval.

Každopádně sociální gigant zareagoval úplně jinak než konkurenční Google, na kterého se zákon bude vztahovat také a který se už s největšími mediálními domy v Austrálii domluvil. Proti rozhodnutí Facebooku se zvedla pochopitelně vlna nevole ze všech možných míst, na což se můžeme podívat z několika stran.

Mediální domy nade vše

Z čistě byznysového hlediska je jednání Facebooku logické. Sociální síť tvrdí, že příspěvků uživatelů s nějakým odkazem na mediální obsah je relativně mizivé množství (asi čtyři procenta) a Facebook médiím generuje významné množství příchozího provozu, které mohou média dále monetizovat. To média sama chtějí, koneckonců zaměstnávají lidi na speciálních pozicích „manažerů sociálních sítí“ a podobně. Stát teď de facto odkazování na mediální obsah pro Facebook zpoplatnil, což je pro Facebook neakceptovatelné. Odstřihnout mediální domy od platformy je svobodné byznysové rozhodnutí.

Zákon je také zjevným výsledkem lobbingu velkých mediálních konglomerátů. Vláda se zaklíná v důvodové zprávě tím, že finančně pomůže skomírající lokální žurnalistice, ale zákon dává moc do rukou mediálním domům, nikoli novinářům. Australský trh je třetí nejvíce koncentrovaný na světě (po Číně, kde jsou všechna média státní, a Egyptě, kde jsou z drtivé většiny vlastněná vládou). Společnost News Corp mediálního magnáta Ruperta Murdocha má lehce nadpoloviční podíl a spolu s dvojkou Nine Media ovládají asi 80 procent trhu. Obě se už dohodly s Googlem na platbách, Murdochův konglomerát nezveřejnil částku, ale Nine Media ano, od vyhledávacího giganta dostane v přepočtu asi půl miliardy korun ročně. Schválně, kolik toho proteče dolů k redaktorům – a zda vůbec něco.

Zákon nijak neřeší ani „šmírovací kapitalismus“, tedy masivní sbírání osobních údajů digitálními platformami. Neřeší ani to, že pokud platformy budou platit mediálním domům za sdílený obsah, bude to pobízet k vytváření obsahu, který má největší naději na sdílení na platformách, což poctivá novinařina dost často není.

Na stranu druhou si Facebook fantasticky naběhl na vidle, když se na rozdíl od Googlu s médii nedohodl. Pokud umí znemožnit uživatelům odkazovat na australská média, tak by jistě dokázal potírat daleko lépe i zjevné dezinformace, ze kterých platforma do značné míry profituje. Politici teď budou úplně jinak vnímat lamentování Facebooku nad tím, jak těžké je odstraňovat obsah.

Konečně je tak zcela zjevné, že Facebook je primárně platforma pro zobrazování inzerce, která má největší zisk z obsahu generujícího maximální pozornost uživatelů, což je zároveň obsah, který společnost polarizuje. Proto mu je také odstřižení mediálního obsahu vcelku jedno, protože ten takové „zapojení“ uživatelů nenabízí. Algoritmus Facebooku daleko víc preferuje skupiny šířící konspirační teorie jako QAnon nebo protivakcinační propagandu. Nakonec i útok na americký Kapitol si pravicoví radikálové domlouvali v uzavřených skupinách na Facebooku daleko více než na jiných sociálních sítích.

Akce vyvolá reakci

I když je australská regulace špatná a největší prospěch z ní bude mít Murdochův mediální dům, je to na rozdíl od evropského přešlapování před platformami alespoň něco konkrétního. Facebook i Google už sice šetří příslušné orgány na ochranu soutěže v řadě zemí a přináší důkazy, jak jsou platformy díky masivnímu sběru osobních dat schopné likvidovat potenciální konkurenci, škrtit úspěšné vývojáře aplikací a dokonce i (v případě Facebooku) podvádět obchodní partnery, ale žádná jasná akce z toho zatím nebyla.

Facebook dle zpřístupněných dokumentů tvrdil inzerentům, že jejich reklamy jsou schopné oslovit daleko větší cílovou skupinu, než byla realita. Nafouknutá čísla vedla k bizarním výsledkům: Facebook nabízel 100 milionů amerických uživatelů v cílové skupině 18 až 34 let, ačkoli v reálu je jich v USA jen 76 milionů. Když zaměstnanci navrhli data upravit, management jim to zatrhl, protože by to prý mělo „značný dopad na výnosy“.

Dá se tak předpokládat, že tyto kriminální praktiky budou další kapkou, která politiky především v USA a EU přesvědčí k tomu, že je potřeba přestat poslouchat Zuckerbergova ujištění o tom, „že se Facebook snaží“, a začít dělat konkrétní kroky směřující k rozdělení digitálních obrů a ukončení masivního profitování z jejich sociopatického obchodního modelu.