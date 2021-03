Federaci židovských obcí vadí údajně antisemitské výroky kandidáta do Rady ČT Černockého

PRAHA Federace židovských obcí v České republice je znepokojena tím, že do užšího výběru kandidátů na nové členy Rady České televize (ČT) postoupil také publicista Pavel Černocký. Zmiňuje jeho dřívější vyjádření, které považuje za antisemitské, a proto je podle ní naprosto nevhodným kandidátem do kontrolního orgánu veřejnoprávní televize. Federace to ve středu uvedla v prohlášení.

Černocký loni v březnu v rozhovoru pro Parlamentní listy podle Federace židovských obcí uvedl: „Bojím se vlády ‚židoliberálů‘, nikým nevolených, ale disponujících obrovským kapitálem“. Tento výrok naplňuje znaky definice antisemitismu, přijaté Poslaneckou sněmovnou, a jen dokresluje obecnější názorové ukotvení Pavla Černockého, jak je prezentuje v médiích, míní zástupci židovských obcí. Kdo se stane členem Rady ČT? Do sněmovní volby postoupili publicista Fištejn či šéf Rady seniorů „Federace židovských obcí v České republice považuje Pavla Černockého za zcela nevhodného kandidáta pro volbu člena Rady České televize,“ končí stanovisko federace.

Poslanecká sněmovna má v dubnu volit čtyři nové členy Rady České televize. Minulý týden volební výbor dolní komory zúžil okruh 55 adeptů tajným hlasováním na dvanáct. Do užšího výběru se vedle Černockého dostal i publicista Jefim Fištejn či předseda Rady seniorů Zdeněk Pernes. Šanci usednout v televizní radě mají také někdejší vedoucí pracovníci České televize Karel Novák a Radek Žádník, bývalá členka Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Milada Richterová, právník Jaroslav Kravka a další.

Rada České televize je orgán, jejímž prostřednictvím veřejnost uplatňuje své právo kontroly tohoto veřejnoprávního média. Do působnosti rady náleží například jmenování a odvolání generálního ředitele a schvalování rozpočtu. Její členové se sejdou i ve středu odpoledne.