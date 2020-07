Některé účty na Twitteru jsou kvůli útoku stále zablokované. Přístupové údaje uživatelů údajně uniknout neměly

Hackerský útok z předešlé noci je označován za nejhorší bezpečnostní incident v historii dané platformy. Pachatelé se zřejmě dostali do jejích interních systémů a dokázali se zmocnit účtů řady celebrit včetně bývalého amerického prezidenta Baracka Obamy či šéfa Amazonu Jeffa Bezose. Jménem známých osobností šířili podvodné příspěvky nabádající k platbám v kryptoměně bitcoin na uvedený účet.



Thank you for your continued patience and understanding while we investigate this incident. We’ll continue to provide updates when we have them.