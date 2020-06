Přední americké deníky v čase krize nabírají zaměstnance, přibývají předplatitelé

Washington Předním americkým deníkům The Wall Street Journal (WSJ) a The New York Times (NYT) přibývají v koronavirové krizi digitální předplatitelé. Zatímco konkurenční média závislá převážně na reklamě, které v uplynulých měsících výrazně ubylo, propouštějí a hroutí se, oba listy nejenže se zatím masivnímu propouštění a krácení mezd vyhnuly, ale dokonce nabírají nové novináře. Na svém webu o tom píše britský deník Financial Times (FT).

The New York Times začátkem května oznámil, že jeho internetové vydání nebo tištěná verze má už přes šest milionů předplatitelů. V prvním čtvrtletí mu přibylo rekordních 587 000 nových digitálních předplatných - 468 000 zaplatilo za možnost číst zprávy a zbytek si předplatil jiné digitální služby, mimo jiné aplikace na vaření a luštění křížovek Cooking a Crossword.

Microsoft plánuje od července nahradit desítky novinářských pozic svého webu umělou inteligencí Firemní tržby v prvním kvartálu kvůli 15procentnímu poklesu příjmů z reklamy stouply jen o jedno procento na 444 milionů dolarů (10,7 miliardy Kč). Ale akcie společnosti si letos připsaly už více než 20 procent a daří se jim výrazně lépe než přednímu indexu americké burzy S&P 500, který za stejnou dobu klesl o osm procent. „Naše teorie je, že musíte do produktu investovat, abyste v digitálním byznysu byli schopni obstát,“ řekl FT ředitel NYT Mark Thompson a citoval příklad firem Netflix a Disney. „Nerozumím, proč tak málo lidí v naší branži chápe, že tyhle věci jsou škálovatelné,“ dodal. The New York Times podle svého šéfa proto do konce roku zvýší počet zaměstnanců. Nabere inženýry specializované na data a digitální produkty a inzeruje i 44 novinářských pozic. Hlavní konkurence Skoro stejně dobře se daří i jednomu z jeho hlavních konkurentů, deníku The Wall Street Journal. Zisky jeho mateřské firmy News Corp sice v prvním čtvrtletí stejně jako v celém odvětví klesly, ale divize Dow Jones, pod kterou spadá WSJ, pět procent přidala. List také počátkem května překročil hranici tří milionů předplatných, z toho 2,2 milionu lidí jej čte pouze online. „Pokud jste svůj dům neopravili, když svítilo slunce, je teď už příliš pozdě,“ řekl deníku FT bývalý generální ředitel společnosti Dow Jones Will Lewis. „Síly, které podnikání narušovaly, tu byly ještě před covidem. Vše, o čem jsme si mysleli, že přijde za deset let, se odehrává během pěti až deseti měsíců,“ dodal s odkazem na posun směrem k digitálnímu z předplatnému. Jeho firma otevřela 20 nových pozic, některé i v samotné redakci. V porovnání s desítkami tisíc novinářů, kteří ve Spojených státech přišli od vypuknutí koronavirové krize o práci, je to ale jen zlomek, připomněl francouzský ekonomický list Les Echos. Nejvíce zasažené jsou redakce těch médií, která spoléhala výlučně na příjmy z reklamy, tedy newyorský časopis o umění a kultuře Vice nebo zpravodajský server Buzzfeed.