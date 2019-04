Prima do roka spustí zpravodajský kanál CNN Prima News, chystá i on-line verzi

FTV Prima Společnost FTV Prima získala první licenci k provozování komerčního televizního vysílání v České republice už v listopadu 1992, a to pro Prahu a střední Čechy. Vysílat začala 20. června 1993. Pravidelné vysílání stanice zahájila pod názvem Premiéra. Během let prošla rozsáhlou proměnou - změnili se majitelé, pokrytí, programový profil i název. Současná Prima je mediálním domem s pěti vlastními stanicemi v ČR a jednou na Slovensku.

U zrodu televize stála dvojice režisérů - Marie Poledňáková a Jiří Menzel spolu s režisérčinou spolupracovnicí Jitkou Markvartovou. Po udělení licence se zakladatelé spojili s italským mediálním podnikatelem Marianem Volanim.

Rok po startu vysílání získala tehdejší Premiéra další licenci, která jí umožnila celostátní vysílání. Podmínky licence sice umožnily Premiéře vysílat na celém území ČR, zároveň ji ale podmínila spoluprací s regionálními vysílateli. Koncem roku 2011 FTV Prima licenci kvůli sporům s regionálními vysílateli vrátila a od 1. ledna 2012 spustila novou hlavní stanici, nazvanou Prima Family (od srpna 2013 přejmenovanou opět na původní Prima).

Licence na vysílání tak nyní vlastní FTV Prima, od podzimu 2005 v ní měla poloviční podíl švédská mediální skupina MTG, zbytek patřil společnosti Ges Media podnikatele Ivana Zacha. V roce 2017 švédští spolumajitelé odešli, nyní mateřskou společnost FTV Prima Holding ovládá ze 62,5 procenta přes svou skupinu GES podnikatel Zach, zbylý podíl patří přes skupinu Alphaduct podnikateli Vladimíru Komárovi.

Během své existence prodělala televize Prima řadu zvratů. Její rozjezd na dlouhou dobu zbrzdil drtivý nástup konkurenční televize Nova v roce 1994, která záhy opanovala televizní trh. Prima později s Novou spolupracovala.

V současnosti FTV Prima provozuje hlavní stanici Prima a dalších pět tematických kanálů (Prima COOL, 2009; Prima Love, 2011; Prima ZOOM, 2013; Prima Max, 2015; Prima Krimi, 2018). Od prosince 2015 se také podílí na vysílání stanice Comedy Central společnosti Viacom (FTV Prima ale není držitelem licence). V lednu 2017 spustila na Slovensku kanál Prima Plus pro diváky kabelových televizí. Společnost je aktivní také na internetu.

Kromě nového kanálu CNN Prima News je před televizí také stěhování, z ulice Na Žertvách na Palmovce by se měla do konce letošního roku přesunout do Strašnic. Budova na Vinohradské ulici, kde dříve sídlil operátor Vodafone, se v současnosti rozsáhle modernizuje.

Loňská sledovanost kanálů Primy byla u diváků starších 15 let 22,7 procenta, což znamená třetí místo na trhu. Programy České televize sledovalo 30,1 procenta diváků, skupina Nova na druhém místě měla o jeden procentní bod méně.

V roce 2017 dosáhly tržby skupiny 3,32 miliardy korun a meziročně se zvýšily o 11 procent. Čistý zisk stoupl meziročně o 23 procent na 591 milionů korun.