V České televizi panuje nervozita. Její výroční zprávy schválíme, vzkázal Babiš

Říká se tomu prst na spoušti. Stačí, aby poslanci neschválili dvě po sobě jdoucí výroční zprávy České televize a mohou spustit proces, na jehož konci bude nový generální ředitel, který na Kavčích horách nahradí toho dosavadního, tedy Petra Dvořáka. Sněmovna se má zmíněnými dokumenty zabývat ve čtvrtek, ve vysokých patrech veřejnoprávního média proto panuje nervozita.

Jednak kvůli tomu, že vedení ČT bývá kritizováno jak islamofobní SPD, tak premiérem Andrejem Babišem (ANO), stejně jako komunisty, kteří drží jeho vládu. A pak také s ohledem na fakt že poslancům leží na stole dokonce hned tři výroční zprávy za roky 2016 až 2018.

Na straně celoplošné televize stojí koaliční ČSSD. Kvůli napětí panujícímu okolo výročních zpráv chtěla v pondělí o situaci jednat se svými vládními partnery z hnutí ANO. Její předseda Jan Hamáček se hodlal ujistit, že platí společné ustanovení, které hovoří o zachování nezávislosti médií.

„Pokud by nebylo naplňováno programové prohlášení, tak by to byl problém,“ prohlásil před jednáním vlády.

Premiér Babiš ale klidní vášně. LN řekl, že se žádná televizní revoluce nechystá. „Mám zprávy od poslaneckého klubu, že výroční zprávy schválíme. Bude se však debatovat o hospodaření ČT, protože více poslanců mi říkalo, že chtějí projednat některé sporné body,“ uvedl předseda vlády.

Šéf sněmovního klubu hnutí ANO Jaroslav Faltýnek, který platí za hlavního „dirigenta“ poslanců hnutí, hovoří v podobném duchu. Stejně jako jeden z členů klubu Martin Kolovratník, jenž má agendu médií pod palcem. „Osobně zprávy podpořím a budu hlasovat pro,“ řekl LN.

Zaorálek: Dohodli jsme se

Ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD) se obával, že by případné nepřijetí výročních zpráv ČT ve sněmovně mohl provázet zákulisní obchod mezi Babišovým ANO a komunisty, jejichž hlasy menšinovou vládu ve sněmovně podporují. Ze schůzky s partnery však odcházel uklidněn.

„Dohodli jsme se na podpoře zpráv. Ujištění, že programové prohlášení platí a žádný obchod neexistuje, mi od premiéra stačí,“ řekl Zaorálek po jednání s ministerským předsedou.

Ve sněmovně leží dokonce šest zpráv o České televizi. Všechny by měly na přetřes přijít ve čtvrtek. Tři jsou výroční zprávy a tři dokumenty o hospodaření ČT. Nebývá zvykem, aby se poslanci najednou zabývali takovýmto kvantem lejster o veřejnoprávním médiu. Projednávání zpráv však několikrát odložili. Generální ředitel Dvořák už na jaře hovořil o tom, že neschválení dokumentů může být prostředkem, jak vytvářet nátlak na obsah vysílání ČT.

„Nevím, zda jde o nástroj, jak Českou televizi držet v napětí tím, že by teoreticky mohlo dojít k neschválení dvou zpráv, tedy k nastartování procesu, který může v důsledku vést až k jejímu ovládnutí politickou mocí. Ale neumím si představit, jaké důvody by k tomu sněmovna našla,“ pronesl v dubnu Dvořák.

Televizi z Kavčích hor často kritizuje prezident Miloš Zeman, opírá se do ní i předseda SPD Tomio Okamura.