Zájem o koupi deníku The Daily Telegraph má i bývalý poradce Trumpa Steve Bannon

Londýn Bývalý poradce amerického prezidenta Donalda Trumpa Steve Bannon projevil zájem o koupi britského deníku The Daily Telegraph. Rád by z něj udělal mezinárodní titul, který bude šířit poselství trumpovského nacionalistického populismu, napsal v neděli nedělník The Sunday Times.

Podle něj není jasné, jak vážný Bannonův zájem je a zda za ním stojí seriózní investoři. Současní majitelé deníku, miliardáři David a Frederick Barclayovi, podle britských médií chtějí noviny prodat minimálně za 100 milionů liber (asi tři miliardy Kč). Podle Bannona má The Daily Telegraph velký nevyužitý potenciál a pod novým vedením by se mohl stát globální mediální značkou zaměřenou na pravicové publikum. Bannon před svým angažmá v Bílém domě, kde do roku 2017 působil jako Trumpův hlavní stratég, vedl xenofobní zpravodajský server Breitbart. Titulní strana The Daily Telegraph. O tom, že bratři Barclayovi v rámci reorganizace svého obchodního impéria chtějí mimo jiné prodat i The Daily Telegraph, informovala britská média tento týden. Miliardáři koupili deník v roce 2004 za 665 milionů liber, prodejní cena ale podle odhadů bude zhruba třetinová. K možným zájemcům o koupi podle dosavadních spekulací patří například společnost Daily Mail and General Trust, vlastník bulvárního listu Daily Mail, nebo ruský podnikatel Jevgenij Lebeděv, majitel The Independent a Evening Standard. Jako o potenciálním kupci se hovoří i o americkém miliardáři a zakladateli Amazonu Jeffu Bezosovi.