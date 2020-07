Zemřel jeden ze zakladatelů televize CNN Reese Schonfeld, bylo mu 88 let

Washington Ve věku 88 let zemřel Reese Schonfeld, novinář, který společně s podnikatelem Tedem Turnerem založil v roce 1980 americkou zpravodajskou stanici Cable News Network (CNN). Podle listu The New York Times zemřel v úterý na komplikace spojené s Alzheimerovou chorobou.

Schonfeld byl prvním prezidentem CNN a zodpovídal za její vysílání a personální obsazení. CNN byla prvním kanálem poskytujícím zpravodajství 24 hodin denně a první čistě zpravodajskou stanicí v USA.

Ačkoliv byl formát CNN v době jejího založení nový a nevyzkoušený, stanici se dařilo a sledovalo ji stále více lidí. Turner, který provoz televize financoval, však přesto Schonfelda ze CNN po dvou letech vyhodil, údajně kvůli neshodám ohledně některých moderátorů. Po svém odchodu založil lokální kanál News 12, který poskytoval nepřetržité zpravodajství na nejlidnatějším americkém ostrově Long Island. V roce 1993 pak stál u založení stanice Food Network, což je kanál, který se věnuje gastronomii, jehož se stal prvním prezidentem. Schonfeld stanici CNN později ve svém životě kritizoval, protože se jí podle něj nepodařilo využít svůj revoluční potenciál a příliš mnoho se začala zaměřovat na hvězdné moderátorské osobnosti, například na reportéry Wolfa Blitzera či Andersona Coopera. Počínání CNN také pravidelně kritizoval na blogu na webu HuffPost.