Mladí ‚žraloci‘ investují do kryptoměn. Začít je snadné, nakoukněte pod ruce novodobým zlatokopům

Jednou večer, když byl doma sám, mu to ale nedalo, celou částku vzal a vložil ji do jiné kryptoměny, která zrovna strmě stoupala. Počítal s tím, že peníze rychle zhodnotí. Přes noc však hodnota měny opadla k minimu – a on přišel o většinu původního vkladu.