Cena zlata přes pandemii šla nahoru, stříbro dokonce vystřelilo. Výrazně se polepšily i další komodity

Praha Za rok od vypuknutí pandemie koronaviru cena zlata stoupla o více než 14 procent, stříbro zdražilo o 53 procent. Výrazněji vzrostla i cena dalších kovů, například mědi téměř o polovinu. Cena ropy se po propadu v některých případech až do záporných hodnot nakonec zvýšila až o 13 procent. Vyplývá to z dat tuzemských obchodníků.

„Krize okolo covid-19 vyhnala v srpnu loňského roku cenu zlata na rekordní hodnoty přes 2000 dolarů (cca 42 340 Kč)za unci. Následně nastala mírná korekce. Od února 2020 zlato meziročně vzrostlo zhruba o 200 dolarů na dnešních 1800 dolarů (38 100 Kč) za troyskou unci,“ řekl ČTK analytik Golden Gate CZ Marek Brávník. Zlato podle něj opět stejně jako stříbro potvrdilo úlohu bezpečného přístavu v krizi. Do jeho ceny se promítlo také napětí v mezinárodní politice nebo obchodní válka USA a Číny, dodal.



Následkem přerušení dodavatelských řetězců pandemií, snahy investorů hledat zajištění proti inflačnímu očekávání a rostoucí poptávky byl rok od pandemie pozitivní také pro některé průmyslové kovy, jako například měď, doplnil analytik Purple Trading Štěpán Hájek.

Obecně se podle něj hovoří o možném začátku komoditního ‚super-cyklu‘, který by měla podpořit stabilně rostoucí poptávka po komoditách ze zemí, jako je Čína. To by mohlo podpořit růst cen na poměrně vysoké úrovně.

Největší výprodej zaznamenal bezkonkurenčně trh s ropou. S příchodem pandemie začala kvůli plošným lockdownům rapidně klesat poptávka. Poté přišla cenová válka mezi Saúdskou Arábií a Ruskem. Na druhé straně Atlantiku situace vyústila až v záporné ceny americké ropy WTI. Ve stínu plnících se skladovacích kapacit jednoduše nebylo již ropu kam dávat, připomněl Hájek.

Od té doby se však trh postupně stabilizoval, protože ropný kartel OPEC nakonec souhlasil s rekordními produkčními škrty o velikosti 9,7 milionu barelů denně. Od začátku pandemie to tak na první pohled vypadá, jako by se nic nestalo, jelikož americká ropa WTI už dokázala posílit o 12,7 procenta až na aktuálních 60,5 dolaru (1280 Kč) za barel. Severomořská ropa Brent za stejné období zdražila o 7,2 procenta na 63,6 dolaru (1346 Kč) za barel, vyčíslil Hájek.