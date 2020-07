Evropská měna v naději na dohodu o záchranném balíku roste. Vůči dolaru je euro na téměř 4měsíčním maximu

Londýn Evropská měna v pátek posiluje a k dolaru se dostala do blízkosti nejvyšší hodnoty za čtyři měsíce. Euru pomáhá zahájení summitu Evropské unie o krizovém fondu, který by mohl pomoci regionu dostat se z recese.

V 18:25 SELČ euro vůči dolaru posílilo o 0,5 procenta na 1,1434 USD a k jenu stouplo o 0,3 procenta na 122,40 JPY. Dolar vůči jenu klesl o 0,2 procenta na 107,06 JPY. Dolarový index, který sleduje výkon dolaru ke koši šesti předních světových měn, se snížil o 0,4 procenta na 95,98 bodu.



„Euro se přiblížilo čtyřměsíčnímu maximu v naději, že evropští vůdci se posunou směrem k dohodě o masivním záchranném fondu se 750 miliardami eur. Pozitivní výsledek do sobotního konce summitu by mohl být pro euro vstupenkou k růstu na nová roční maxima,“ uvedl analytik Western Union Business Solutions Joe Manimbo. Pokud dojde k pokroku v jednání, mohlo by euro prolomit technicky významnou úroveň 1,15 USD, které se nedotklo od února 2019.

Analytik investiční společnosti BDSwiss Marshall Gittler dodal, že případná dohoda by na euro měla pozitivní vliv dlouhodobě a euro by se mohlo stát atraktivnější jako rezervní měna. Mnoho obchodníků však pochybuje, že summit skončí dohodou a domnívají se, že představitelé zemí EU se budou muset sejít znovu, aby nalezli kompromis, napsala agentura Reuters.