Ježíšek se netrefil? Na výměnu je času dost, většina obchodníků prodloužila termíny

PRAHA Dárek objednaný z e-shopu vypadá jinak než na fotce? Nebo se až u stromečku ukáže, že nesedí velikost? Nevadí. Zboží lze vyměnit nebo vrátit. Času je dost, většina obchodníků termíny prodloužila.

S pořizováním dárků to letos bylo složitější. Větší část nákupů se totiž přenesla na internet. Je to pohodlné, a pokud neobjednáváte na poslední chvíli, tak i rychlé. Daní za to ovšem je, že nevíte, jak zboží vypadá v reálu, zda například odpovídají barvy či velikost. Můžete se stát, že objednané dárky nesplní očekávaní – a vy je budete potřebovat vyměnit. S tím se počítá, pro obchodníky je to rutina.

Standardní čtrnáctidenní lhůtu pro vrácení zboží bez udání důvodu, která pro nákupy přes internet platí ze zákona, obchodníci ale v době Vánoc prodlužují. Obvykle do poloviny ledna a jen pro nákupy provedené krátce před Vánoci. Letos by to však nestačilo. Prodejci proto ponechali lhůty mnohem delší, čímž usnadnili situaci sobě i zákazníkům. Pozor ale, pravidla mají nastavená různě.

Například na Mall.cz je možné vrátit dárky do 31. ledna 2021, tedy pokud jste si tuto službu při objednávání zatrhli v nákupním košíku. „Tato možnost se nevztahuje na zboží označené jako partnerský prodej,“ říká Jakub Střeštík, obchodní ředitel Mall Group.

Obdobně to funguje na Alza.cz. U zboží nakoupeného od 5. října do 24. prosince je možné v košíku zatrhnout službu výměna nevhodného dárku (je zdarma). Dárek, který se nebude líbit, pak lze vrátit do konce ledna. „Po vrácení zákazníkovi automaticky pošleme poukaz na další nákup v hodnotě vráceného dárku. Poukaz je platný do 14. února 2021,“ říká Petr Bena, místopředseda představenstva Alza.cz.

Peníze zpět nebo poukaz

Službu výměny nevhodného vánočního dárku zavedli rovněž na Onlineshop.cz. Také zde je možné zboží zakoupené do Štědrého dne bezplatně vyměnit za jiné do 31. ledna 2021. „Preferujeme pak výměnu za jiné zboží z aktuální nabídky, případně za poukaz v dané hodnotě, použitelný na jakýkoliv sortiment z naší nabídky,“ uvedla Pavlína Tauchmanová z Onlineshop.cz. O výměnu zboží může zákazník požádat osobně na jedné z poboček, případně prostřednictvím e-mailu.

Zboží pak lze vrátit dvěma způsoby: můžete ho přinést osobně na kteroukoliv provozovnu e-shopu, a pokud ji nemáte poblíž, lze zboží samozřejmě vrátit i poštou či prostřednictvím přepravní společnosti. Zboží musí být v originálním obalu, nepoškozené a nepoužité. Také je třeba počítat s tím, že celý proces může trvat déle.

„Aby měli zákazníci jistotu, že vše proběhne rychle a bezproblémově, a také s ohledem na stávající situaci, doporučujeme vracení zboží přes ParcelShop,“ říká Tomáš Myler, tiskový mluvčí Lidlu. Dodává, že vrácení zboží nakoupeného přes Lidl Shop je bezplatné díky přiloženému štítku, případně mohou zákazníci využít služeb jimi preferovaného přepravce.

O obdržení vráceného zboží je zákazník informován e-mailem. „V případě platby kartou jsou peníze zaslány zpět na bankovní účet do sedmi dnů od přijetí vráceného zboží. V případě dobírky zákazníka kontaktujeme s prosbou o číslo bankovního účtu. V tomto případě probíhá vrácení peněz zhruba do sedmi dnů od sdělení údajů o bankovním účtu,“ doplňuje Myler.

Prádlo či videohry vrátit nelze

Podobně postupuje třeba e-shop s módou Stylovej.cz. Balík je potřeba vrátit přes některou z poboček Zásilkovny. V případě vrácení zboží pak má e-shop od obdržení balíku čtrnáct dní na zpracování.

Pokud si přejete zboží vyměnit, stačí vytvořit novou objednávku (neplatíte ji) a do poznámky uvést číslo té původní. Balíček vrátíte přes Zásilkovnu a e-shop vám poté pošle nové zboží.

Jiná je situace u dárků zakoupených v kamenných obchodech. Tady žádná zákonná lhůta pro vrácení dána není. Většina obchodů ji přesto poskytuje. Pravidla si ale nastavují vlastní. Například v obchodech Globus máte na vrácení věcí bez udání důvodu lhůtu 30 dní. „Je k tomu potřeba pouze pokladní doklad a zakoupené zboží v originálním nepoškozeném obalu,“ říká Lutfia Volfová, mluvčí Globusu. Výjimku tvoří CD, DVD, PC hry, šperky, spodní prádlo či plavky.

Kamenné prodejny módních řetězců nabízejí většinou výměnu zboží či poukázku na další nákup. Například v New Yorkeru vám dárky vymění do 9. ledna, v C&A do 10. ledna a v Alpine Pro do 15. ledna. Vyměnit lze i elektroniku či sportovní zboží.