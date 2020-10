Co mohou zákazníci čekat při rušení rekreačních pobytů? Jiný termín, poukaz či peníze zpět

Praha Podzimní prázdniny strávené v přírodě mimo město. Podobné plány měla nejedna česká rodina, některé hotely a penziony čekaly až 70procentní obsazenost. Překazilo je středeční nařízení vlády, podle kterého musela ubytovací zařízení určená pro rekreaci zavřít. Nařízení platí od čtvrtka minimálně do 3. listopadu. Hotely a chaty se teď musí vypořádat s klienty, kteří si svůj pobyt předem zaplatili.

Třeba šumavský rekreační areál Landal Marina Lipno na nadcházející prázdninový týden počítal se zhruba deseti- až patnáctiprocentní obsazeností. „Lidé s ohledem na současnou situaci s rezervací vyčkávali na poslední chvíli, takže ani na nadcházející podzimní prázdniny nešlo o výrazné množství lidí,“ řekla serveru Lidovky.cz manažerka lipenského střediska Anna Švehlová.

Rušení rezervací tak proběhne v souladu se storno podmínkami. Hosté si pak budou moci nechat vystavit roční voucher anebo si rovnou zarezervovat jiný termín. „Většinou se zákazníci přiklání k voucheru, nikdo v tuhle chvíli nechce vyslovit další konkrétní termín. Řešíme i jednotky žádostí o vrácení peněz, ale s ohledem na storno podmínky nemůžeme vyjít vstříc,“ dodala.

Voucher nemusíte přijmout

Zákazníci ale ze zákona nemusejí voucher akceptovat a mohou požadovat, aby jim hotel peníze vrátil. „V případě, že hosté zaplatili rezervační poplatek na období, po nějž jim zákon znemožňuje hotel navštívit, mají nárok na to, aby jim storno poplatky nebyly účtovány,“ řekl serveru Lidovky.cz Václav Stárek, prezident Asociace hotelů a restaurací. Ale pro hotely bude podle Stárka určitě výhodné zákazníkům nabídnout přesunutí termínu na jindy. Je to na dohodě mezi zákazníkem a hotelem.

„Zavíráme, není to samozřejmě příjemné. I když říjen není žádný top měsíc, měli jsme před sebou prodloužený víkend. Rezervací bylo poměrně dost, obsazenost hotelu byla asi 75procentní. Na druhou stranu chápeme, jaká je pandemická situace, je to asi nezbytnost,“ řekl Ondřej Leplt, ředitel hotelu Central 1920 ve Špindlerově Mlýně. Vedení hotelu doufalo, že hosté budou moci přijet na víkend, který si protáhnou až do volné středy 28. října.

„Pro všechny by to bylo určitě zajímavé období. Rezervace na nadcházející podzimní prázdniny se mohly pohybovat až kolem 70 procent. Ale nic z toho nebude. Tam, kde to půjde, budou ubytovací zařízení nabízet svým zákazníkům jiný termín,“ řekl serveru Lidovky.cz Tomáš Prouza, prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu. Zároveň ale připustil, že už hosté možná nebudou vůči hoteliérům tolik vstřícní jako na jaře. Podstatně více lidí se teď kvůli koronaviru potýká s finančními problémy.

Podobně je na tom také generální ředitel EuroAgentur Hotels & Travel Josef Bára. Pod síť patří v Česku více než tři desítky hotelů. Ty v přírodě byly podle Báry o víkendech obsazené z 90 procent, přes týden kolem 30 procent.

Pohřbené konference

A není možné odcestovat ani na pronajatou chatu. Podle mluvčí ministerstva zdravotnictví Kláry Dolákové lze od čtvrtka trávit tuzemskou dovolenou pouze ve vlastních rekreačních objektech, tedy například na chatě či chalupě. „Za účelem rekreace není v České republice možné využít žádných ubytovacích služeb,“ potvrdila serveru Lidovky.cz. Pobyty a dovolené, které si turisté zakoupili na nadcházející týdny, je tedy třeba v každém případě zrušit.

Kromě rekreací poskytují hotely i prostory pro kongresy a konference. Jejich konání bylo znemožněno již na začátku měsíce s vyhlášením nouzového stavu, kdy byl počet účastníků hromadných akcí ve vnitřních prostorech omezen na deset. „Konference byly již na denní pořádku, byť v menším počtu osob oproti loňskému roku, nyní je konferenční trh opět zcela pohřbený,“ dodal Bára.

Situace je ale paradoxní v tom, že ač pro Českou republiku platí omezení pohybu, za rekreací do zahraničí turisté odletět smí. „S ohledem na nejnovější rozhodnutí vlády k rušení zájezdů nepřistupujeme. Aktuálně nabízíme zahraniční letecké zájezdy na Kanárské ostrovy a Madeiru,“ sdělila serveru Lidovky.cz mluvčí Čedoku Eva Němečková.