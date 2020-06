Před cestou na dovolenou natankujte v Česku, ceny jsou tady nejnižší široko daleko. Výhodnější je jen Polsko

Praha Dovolená autem do Rakouska, Chorvatska nebo například na Slovensko? Z hlediska opatření proti koronaviru to už nebude problém, ale kdo chce ušetřit, natankuje doma v Česku plnou. Ceny na tuzemských benzinkách sice už celý měsíc rostou, ale jsou přesto nejnižší široko daleko. A v tomto čase před letními dovolenými také nejnižší minimálně za posledních 15 let. Z nejbližších a turisticky zajímavých zemí nabízí výhodnější tankování pouze Polsko.

Litr benzinu aktuálně nabízejí české pumpy v průměru za necelých 26,5 koruny a nafta je o 25 haléřů levnější. To je hluboko pod průměrem Evropské unie (podle dat z počátku června) ve výši 32,5 koruny za benzin a 29,3 koruny u nafty. Nejlevnější čerpačky u nás (včetně těch u hranic s Rakouskem) dokonce nabízejí litr benzinu za 24,5 a dieselu za 23,9 koruny.