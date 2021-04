Některým ‚kamioňákům‘ se nechce platit mýto. Dříve balili palubní jednotky do alobalu, dnes mají jiný trik

Praha Ani u satelitního systému nezmizeli řidiči kamionů, kteří se pokoušejí obejít placení mýta. Takzvaných skokanů, kteří zmizí z dohledu systému na jednom konci republiky a pak se objeví na druhém, jsou až desítky denně.

„Jde o případy, kdy pachatel odpojí palubní jednotku od napájení a pokusí se z provozu vyřadit i záložní baterii v jednotce,“ líčí snahu, jak ušetřit tisíce korun, Miroslav Beneš, mluvčí firmy CzechToll, která v Česku provozuje satelitní systém mýta. Podle něj se na takové pokusy zpravidla přijde.

„Palubní jednotky jsou vybaveny pokročilým algoritmem, který dokáže odhalit manipulativní jednání. Umožňuje provést rekonstrukci jízdy a identifikaci skokanů,“ dodává. Případ pak putuje k celníkům, kteří na placení mýta dohlížejí a mohou řidiče – který se „ztratí“ v Rozvadově a znovu vynoří třeba v Hatích u Znojma – pokutovat.

Případů, kdy šoféři nepoužili palubní jednotku, tedy jakousi krabičku, která komunikuje se satelitem a počítá jim mýto, bylo za první rok nového systému zhruba 15 tisíc, asi 40 za den. Nedá se s jistotou říci, kdo si jednotku nezapnul omylem a kdo podváděl. Ti druzí zmínění ale z českých dálnic nezmizeli. Spíše změnili strategii.



Obalit alobalem už nestačí

Když provozovala mýto v Česku mezi lety 2007 a 2019 rakouská firma Kapsch, bylo nejčastější fintou použití alobalu na grilování. Řidiči do něj snímací krabičku zabalili a „skočili“ z jednoho konce republiky na druhý.



Doba se změnila: tehdy dobře věděli, kde je mýtná brána, stačilo tedy palubní jednotku alobalem zakrýt v době průjezdu. Nyní je snímá satelit a šoféři kamionu tak netuší, kde přesně takzvaný mýtný bod, na němž se mu odečítají peníze, je. To znamená, že musí mít jednotku odpojenou po celou dobu jízdy Českem, aby dosáhl svého.

„Když porovnáme zjištěná porušení v letech 2019 a 2020, došlo k mírnému poklesu. Částečně ho přičítáme tomu, že nová technologie nevyužívá ke kontrole pouze kontrolní brány, ale monitoruje aktivitu palubní jednotky a její funkčnost po celou dobu jízdy,“ popisuje mluvčí celní správy Ivana Kurková.

Celníci mají více způsobů, jak na placení poplatku pro auta s hmotností nad 3,5 tuny dohlížet. „K odhalování neplatičů používáme kromě fyzických kontrol i další analytické a kontrolní mechanismy,“ řekla Kurková. Co to přesně znamená, neprozradila, stejně tak nechtěla více mluvit o vynalézavosti řidičů. „Více informací o tom, co řidiči používají, a za nás se mnohdy tyto pokusy jeví jako neúčinné, by nebylo dobré zveřejňovat. Připravili bychom kontrolní skupiny o výhodu,“ vysvětlila.



Způsobů jak neplatit je pochopitelně mnohem více, nepoužití palubní jednotky (neúmyslné či záměrné) se týká pěti procent takzvaných mýtných incidentů. Těch bylo za první rok fungování satelitního mýta celkem 300 tisíc. Jestli byl incident úmyslný, či nikoliv, už posuzují celníci. Více než polovinu případů tvořil chybně nastavený počet náprav – tedy když měl řidič nastavený nižší počet, než s jakým reálně jel. Od použitého množství náprav se odvíjí větší zatížení dálnice a výše poplatku. Tak se tedy dá „šetřit“.

„Téměř třetinu prohřešků řidičů tvořily jízdy nezaregistrovaného vozidla, tedy bez smlouvy. Nedostatečný kredit v případě režimu předplaceného mýta se týkal přibližně desetiny incidentů,“ uvedl Miroslav Beneš z CzechTollu. Mýtné incidenty byly podle něj nepatrně častější v době těsně po spuštění satelitního systému v prosinci 2019. Dá se tedy říci, že si někteří šoféři zprvu testovali, co jim projde a co nikoliv.

Nepřekvapivé prvenství

K polovině června loňského roku si v CzechTollu, patřícího do skupiny PPF, udělali statistiku, jaké národnosti jsou přeborníky v počtu prohřešků. A vyhráli „domácí“, 58 tisíc přestupků spáchali řidiči aut nad 3,5 tuny registrovaných v Česku, následovali řidiči z Polska (27 tisíc incidentů), třetí byli v absolutních počtech Rumuni se 7,5 tisíci incidentů. V poměru incidentů k počtu vozidel v systému z dané země dopadlo nejhůře Španělsko.



Systém placení za nákladní auta a autobusy funguje v zemi od roku 2007. Mýto je nyní zavedené na více než 2400 kilometrech dálnic a silnic první třídy, aktuálně má registraci přes 550 tisíc vozidel, která by měla odvádět peníze.

Od loňska jich do systému přitéká víc, protože vláda loni na podzim rozhodla o navýšení poplatků. Vypočítávají se mimo jiné podle počtu náprav a hmotnosti auta: sazba roste spolu s vyšší vahou a množstvím náprav. Levnější jízdu Českem pak mají auta s takzvanou vyšší emisní normou, tedy ta, která produkují méně nebezpečných zplodin a nezatěžují tolik životní prostředí.

I proto budou výběry vyšší než u původního mikrovlnného systému. Za první satelitní rok vybral CzechToll přes 11,2 miliardy korun, k čemuž přispělo mimo jiné rozšíření mýta o 900 kilometrů silnic první třídy. Z vybraných peněz má tato společnost a její partneři provizi. V případě CzechTollu je to 10,75 miliardy korun za deset let délky smlouvy.