Češi chtějí úspornější domy, ty ale stojí moc. Náklady na energie už atakují ceny nájemného

Inzeráty nabízející úsporný dům či byt mívají více zhlédnutí i více reakcí. „Ceny energií jsou aktuálně významným faktorem při rozhodování o koupi či pronájmu konkrétní nemovitosti,“ říká Jan Martina z M&M Reality. „Aktuální situace může vést i k ochlazování zájmu o rodinné domy z 90. let v okolí velkých měst, které často byly stavěny jako značně energeticky náročné,“ dodává. „Válka na Ukrajině a situace v Evropě ještě posílily zájem o snižování nákladů na plyn a elektřinu,“ potvrzuje i Jan Hrubý, šéf realitek Re/max.

Neznamená to, že by se úsporné domy prodávaly výrazně lépe. Už kvůli tomu, že dostupných nemovitostí obecně je na trhu zoufale málo, našinec bere, co je. „Nadále platí, že podstatné je sehnat požadovaný byt či dům, nabídka stále neuspokojuje poptávku,“ říká šéf realitek Century 21 Tomáš Jelínek.