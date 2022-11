Německo nechce nic podcenit. Plánuje, jak rozvážet peníze při blackoutu

Německá centrální banka tak podle agentury Reuters například vyčlenila miliardy eur v bankovkách, které mají být připraveny k uvedení do oběhu. Mezi zvažovanými opatřeními jsou i omezení výběru hotovosti z bankomatů, kdyby se německých střadatelů zmocnila panika, uvedl jeden ze zdrojů agentury obeznámený se situací.

Firmy přepravující hotovost by také měly získat přednostní přístup k pohonným hmotám, cituje agentura dalšího z anonymních expertů, podle něhož přípravy nabraly na intenzitě v posledních týdnech,

Německá vláda i další instituce a energetici ve veřejných prohlášeních označují pravděpodobnost blackoutu za malou, zvažovaná opatření ale ukazují, že nechtějí nic podcenit.

Obzvlášť u starosti o zásobování bankovkami je také vidět německá specialita, kterou je právě platba hotovostí. Němci ji mají mnohem radši než jiné evropské národy. Průzkum Bundesbank mimo jiné ukázal, že šedesát procent každodenních nákupů Němci stále platí právě papírovými penězi a mincemi.

A možná si politici vzpomněli na jednu ze starších parlamentních zpráv, která už před deseti lety varovala před „nespokojeností“ a „agresivními hádkami“ právě v okamžiku, kdy by se veřejnost nemohla dostat ke svým penězům právě kvůli hrozícímu blackoutu.

Podrobné přípravy nyní ukazují na některé nedostatky, které by mohly být v okamžiku krize ochromující. Jendou z nich je právě obava, že by vozy rozvážející hotovost mohly uváznout v dlouhých frontách na čerpacích stanicích – které by v případě paniky nejspíš taky propukly.

„Je v tom všem hodně nejrůznějších skulin,“ řekl Reuters šéf Spolkového sdružení německých finančních služeb Andreas Paulick. Právě tato organizace uspořádala setkání finančních společností a právníků se zástupci Bundesbank.

„Musíme se preventivně na možnost blackoutu připravit. Bylo by naivní, nemluvit o tom v době jako je tato,“ řekl Paulick.

Podle čerstvého průzkumu společnosti Funke Mediengruppe se čtyřicet procent Němců v nejbližších šesti měsících obává blackoutu. Nejen ti by možná měli vyslyšet výzvy úřadů a nějakou hotovost pro případ nouze si doma přichystat, uzavírá agentura Reuters.