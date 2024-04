V reklamě ano, v reálu ne. Nike nechce paralympičce prodat pouze jednu botu

Stefanie Reidová je bývalá paralympionička, která získala medaili na hrách v Pekingu 2008 a reprezentovala Kanadu i Velkou Británii ve skoku dalekém. Nyní obvinila světoznámého výrobce, že odmítá prodávat jednotlivé boty a nedodržuje tak hodnoty rozmanitosti a inkluze, které propaguje prostřednictvím svých figurín pro paraatlety. Informaci přinesl deník The Guardian.

Ve videu na TikToku, které mělo více než tři miliony zhlédnutí, uvedla, že jí nadchly fotografie figurín v obchodech Nike s běžeckými lopatkami, které mají na sobě jedinou botu. „Je tedy možné koupit si jen jednu botu, protože mám jen jednu nohu?“ ptala se společnosti Nike.

Gigant jí však odpověděl, že bohužel ne. Místo toho jí nabídl jednorázovou slevu na páry bot: „Až si budu příště kupovat běžecké boty, budu mít stále jen jednu nohu, takže to není řešení,“ uvedla běžkyně.

Když nabídku odmítla, zákaznický servis společnosti Nike slíbil, že její stížnost předá vyšším místům. Ve videu pak Reidová uvedla, že stále čeká na odpověď.

„Společnost používá figuríny lidí s amputovanými končetinami. Ale pokud něco takového propagujete, musíte to přece podpořit způsobem, jakým podnikáte, tedy prodejem,“ argumentuje logicky sportovkyně.

An update to the "Hi Nike. Is it possible to buy just one shoe because I only have one foot?"



I've not heard from Nike.



I discovered that Decathlon and Brooks are also using images of single leg amputees but not offering the option to buy 1 running shoe instead of 2. https://t.co/YepfgIOoRs pic.twitter.com/RKDZ79C6zK — Stef Reid MBE (@RunJumpStefReid) April 9, 2024

Program rozšíříme, slibuje firma

Společnost Nike následně ve svém prohlášení poděkovala Reidové za sdílení obav. Upozornila, že v USA nabízí vybrané zásoby jednotlivých bot v distribučním centru v Memphisu. Firma podle vlastních slov doufá v rozšíření tohoto programu do více zeměpisných oblastí do budoucna.

„V Nike se zasazujeme o všechny sportovce a sponzorujeme řadu parasportovců a federací po celém světě. Spolupracujeme s nimi ve všech formách pohybu,“ uvedla ve svém prohlášení.

Companies that portray "an image of diversity and inclusion" should back it with action - Paralympian Stef Reid.



She was left frustrated because she couldn’t buy 1 shoe despite having 1 foot from shops like Nike. Should companies change?



THREADhttps://t.co/ILNuRUXooK — Peter Gillibrand (@GillibrandPeter) April 11, 2024

Jakmile se kauza jedné boty od Nike rozhořela na sociálních sítích, uživatelé upozornili, že Nike není sám, kdo v reklamách paraatlety zobrazuje, ale boty po jedné také neprodává. Podobné vizuály měl například i Decathlon anebo řetězec Brooks Running.

Stefanie Reidová dostala pozvání i k několika rozhovorům. V nich uvedla, že zdaleka nejde jen o paralympioniky. Podle ní je také například spousta lidí, kteří mají každou nohu jinak velkou. Pokud by bylo možné koupit jednu botu, byl by to pro ně přínos.

Prodejna společnosti Nike na londýnské Regent Street. Právě zde se objevily figuríny paralympijských běžců. (7. dubna 2023)

„Někdy se také stane, že se jedna bota opotřebuje mnohem rychleji než ta druhá. Mohlo by to ve finále znamenat, že kdyby si lidé mohli pořídit jen jednu botu, méně by plýtvali,“ dodala.

Kauzu následně komentovala i britská paralympijská atletka Sophie Kamlishová. „V Nike rádi využívají image inkluze, což je opravdu skvělé, protože ještě před několika lety by to nebylo možné. Ale když jde o koupi jedné boty, tak už tak vstřícní nejsou,“ uzavírá běžkyně podle The Guardianu.