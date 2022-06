„Letos jsme pokáceli dvacetihektarový sad. Teď máme 200 hektarů, které brzy zredukujeme na 150. Do pěti let se rozhodne, jak to bude dál. Možná zlikvidujeme úplně celý sad, protože pěstovat jablka se nám ekonomicky nevyplatí. Raději tam vysejeme pšenici a řepku,“ řekl pro Lidovky.cz Michal Horáček, ředitel divize ovocnářství ve společnosti Úsovsko na Šumpersku.