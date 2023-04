Spotřeba piva loni vzrostla. Pivovary však vyrábějí méně než před pandemií

Meziročně o 13 procent na 1,3 milionu hektolitru vzrostla také výroba nealkoholických piv včetně jejich ochucených variant. Obliba nealkoholického piva setrvale roste už desátým rokem. Pivovary reagují na trend čím dál širší nabídkou nealkoholických piv různých příchutí, které jsou vyhledávané jako vítané osvěžení nejen v teplých měsících.

Prodej piva v hospodách se však podle svazu drží na nejnižší úrovni za poslední desítky let. Zatímco v roce 2009 se v hospodách a restauracích vypila téměř polovina piva, loni to bylo 31 procent.

Nejoblíbenějším druhem zůstává ležák, tedy jedenácti- až dvanáctistupňové spodně kvašené pivo. Z celkové produkce tvoří ležáky přes 56 procent, zatímco podíl výčepního piva činí zhruba 40 procent.

Exportu piva se dařilo

Na domácí trh směřovalo 15,6 milionu hektolitrů piva. Proti roku 2019 je to o milion hektolitrů méně. Export českého piva v roce 2022 meziročně vzrostl o dvě procenta na 5,4 milionu hektolitrů, což odpovídá úrovni exportu v roce 2019. Nejvíce se vyváželo na Slovensko, do Polska a Německa. Podíl zahraničních piv podle svazu tvoří jen 3,4 procenta české spotřeby.

Nejčastěji využívaným pivním obalem zůstává lahev, a to s podílem 39 procent z celkového výstavu. Jedná se o mírný pokles ve prospěch sudů, které zaujaly téměř třetinový podíl (31 %) – z velké míry jde ale o korekci podílů po znovuotevření gastronomie v loňském roce. Pivo v PET lahvích zaznamenalo pokles z 10 na 8 procent. Zájem o pivo v plechovkách se příliš nezměnil, připadá na ně 19 procent celkového výstavu.

Podle svazu výrobu piva ovlivňují rostoucí ceny, ekonomická nejistota na trhu a měnící se návyky spotřebitelů. Podíl piva uvařeného v ČR, které se prodá v hospodách a restauracích, loni stoupl o šest procent na 31 procent veškeré produkce. V roce 2019 to bylo 35 procent. Podíl piva, které se prodá v hospodách, již před pandemií koronaviru dlouhodobě klesal od roku 2010, kdy to byla zhruba polovina celkové produkce piva.

Omezili jste kvůli ceně konzumaci piva? ANO 19 NE 46

Měnící se návyky spotřebitelů mohou mít podle svazu vliv hlavně na hospody na menších městech a vesnicích, kde pivo tvoří až polovinu jejich prodejů.

„Rostoucí ceny a ekonomická nejistota bohužel drží lidi více doma, což má nepříznivý dopad na sektor gastronomie, který se dosud zcela nevzpamatoval z tvrdých následků pandemie a nyní čelí dalším problémům. Vláda navíc nyní uvažuje o zvýšení DPH na stravovací služby a čepované pivo, to by pro řadu nejen vesnických hospod mohlo znamenat definitivní hřebíček do rakve,“ uvedla výkonná ředitelka svazu Martina Ferencová.