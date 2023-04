„Ať se premiér do čísel neplete.“ Experty vyděsilo Fialovo zpochybňování přehledu Eurostatu

„Pokusím se zjistit, kdo ta data dodává a proč je dodává v takové struktuře, že jsou špatná,“ vysvětluje Fiala, proč svolává schůzku. Krátce po zveřejnění čísel o cenách energií je označil za mylná.

Právě na vládu dopadá kritika za to, jak Česko v evropském srovnání dopadlo. Dle Eurostatu měl plyn u nás ve druhém pololetí loňska zdražovat vůbec nejvíc v EU, elektřina i plyn pak mají být čtvrté nejdražší v zemích sedmadvacítky. Data jsou ale zavádějící, údaje o cenách nelze plně srovnávat mezi jednotlivými zeměmi. Neříkají ani, co Češi platí v průměru, ale spíš to, co jim dodavatelé v průměru nabídnou v případě nových smluv.