Podmínka předložení testu u hosta předzahrádky je podle restauratérů neproveditelná

Praha Podmínka předložení testu u hosta předzahrádky je podle Asociace restauratérů APRON neproveditelná. Neexistuje pro ni ani legislativní podpora. Uvedla to v pondělí za APRON řekla Kateřina Holnová. Zahrádky podle ní otevře většina restauratérů, kterým se pandemii koronaviru a související vládní omezení podařilo překonat.

Vláda v pondělí rozhodla, že stravovací provozy budou smět hosty pustit do venkovních prostor od 17. května. U stolu budou moci sedět nejvýše čtyři lidé, pokud to nebudou členové jedné domácnosti. Mezi stoly budou muset být rozestupy minimálně 1,5 metru, stejně daleko by měly být i od kolemjdoucích, pokud zahrádka například od chodníku není oddělena nějakou bariérou. Hosté se budou muset u vstupu prokázat negativním testem na koronavirus. Použít budou smět jakýkoliv typ testu, tedy z odběrového centra, zaměstnání, podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) si budou smět přinést i vlastní samotest a otestovat se na místě.



Restaurační zahrádka

Rozhodnutí vlády v případě testů podle Holnové neodpovídá tomu, o čem se zástupci podnikatelů snažili při jednáních ministerstvo zdravotnictví přesvědčit. Podle Holnové má APRON právní rozbor, podle kterého restauratér nemůže od zákazníka vyžadovat negativní test. Může ho žádat maximálně o doklad pro ověření věku, řekla. „Nemůžeme překračovat zákon, zároveň nemůžeme ani ručit za to, že mají lidé negativní test. Vláda vydala neproveditelné nařízení,“ řekla.

Dalším problémem podle Holnové je, že zahrádky mohou mít více vstupů, lidé na ně volně přicházejí a bylo by i tak velmi obtížné, jejich pohyb regulovat a kontrolovat testy.

Holnová dále upozornila, že dokud bude vláda jakkoliv omezovat provoz stravovacích provozů, je třeba, aby podnikatelé měli možnost žádat o kompenzace.

Pandemii koronaviru a související vládní opatření překoná podle restauratéra a garanta projektu Moje restaurace za Asociaci malých a středních podniků a živnostníků Luboše Kastnera zřejmě jen 70 procent stravovacích provozů. Čtvrtina podniků už podle něj skončila, minimálně dalších pět procent je v přímém ohrožení. Propad tržeb v oboru za celou dobu krize je podle něj více než 100 miliard korun, tedy zhruba 57 procent.

Stravovací podniky vláda naposledy zavřela 18. prosince. Občerstvení mohou od té doby prodávat jen přes výdejní okna či rozvoz.