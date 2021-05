Povedené první čtvrtletí. Majitel Zásilkovny zvýšil tržby o 163 procent na miliardu korun

Praha Skupina Packeta, která provozuje službu Zásilkovna, zvýšila v 1. čtvrtletí tržby o 163 procent na 1,09 miliardy korun. Počet přepravených zásilek stoupl o 158 procent na 16,9 milionu. Firma to v úterý uvedla v tiskové zprávě. Společnosti výrazně pomohl zvýšený zájem o on-line nakupování během uzavření kamenných prodejen kvůli opatřením proti šíření koronaviru.

Zvyšoval se počet výdejních míst skupiny, za první tři měsíce letošního roku vzrostl jejich počet o téměř 1000 na více než 6800, z toho 4650 bylo v České republice. K rekordním výsledkům Packety podle výkonné ředitelky Simony Kijonkové výrazně přispěly všechny trhy, na kterých skupina působí. Vedle Česka to bylo v Německu, Maďarsku, Polsku, Rumunsku i na Slovensku.



„Na růstu se výrazně podílel také segment zasílání zásilek mezi fyzickými osobami a spuštění Z-BOXů. V současné době připravujeme pro naše zákazníky několik dalších nových projektů v rámci systému doručení, ale i v rámci virtuálních služeb v e-commerce. Pracujeme také na zajímavé zahraniční akvizici. Vše bychom chtěli představit do konce června,“ dodala Kijonková.



Na konci září loňského roku spustila Packeta v Česku automatizovaná výdejní místa Z-BOXy, která jsou napájená solárním panelem a ovládaná přes mobilní aplikaci. Ke konci května bude v ČR a na Slovensku instalováno přes 500 Z-BOXů. Celkový počet umístěných Z-BOXů na konci roku 2021 by se měl pohybovat v řádu tisíců kusů. Nepůjde ale jen o ČR nebo Slovensko, ale i další země střední Evropy.

Počet stažení mobilní aplikace Zásilkovna pro přepravu mezi fyzickými osobami přesáhl 1,5 milionu a aplikace se umístila na 3. místě nejstahovanějších aplikací v Google Play v ČR. Dařilo se jí také v AppStore, kde si drží první místo v kategorii Nejlepší bezplatná aplikace v ČR.



V letošním roce cílí skupina Packeta na obrat 5,2 miliardy korun a 70 milionů přepravených zásilek v celkové hodnotě 84 miliard korun. Počet výdejních míst plánuje navýšit na 9000, v České republice na 5000. Vzroste také počet jejích dep, a to na 43 s celkovou plochou 100 tisíc metrů čtverečních.

Při pronikání na nové trhy se Packeta zaměří na Blízký východ, kde v současné době doručuje do Spojených arabských emirátů a do konce roku plánuje spustit služby do dalších osmi zemí regionu.

Zásilkovna je český franšízový logisticko-technologický projekt Simony Kijonkové, který vznikl v roce 2010. Je součástí 14 společností holdingu Packeta, který působí v osmi zemích a do 33 zemí doručuje.