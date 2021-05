PŘEHLEDNĚ: Vyznáte se v letištním manuálu? Odlet na dovolenou provázejí změny

PRAHA Květen je tradičně měsícem, kdy už první turisté zahajují hlavní sezonu. Ta se již druhým rokem vymyká normálu. Koridory mezinárodního Letiště Václava Havla v Praze se začínají plnit stovkami pasažérů denně, nevyhnou se však omezením a specifickým postupům. Jak předejít komplikacím před odletem na dovolenou?

Odbavení

Je třeba počítat s tím, že už tak zdlouhavé procesy na letišti provází několik úkonů navíc. Důležité je proto dbát především na dostatečný předstih, s jakým by měli pasažéři na letiště dorazit – ideálně dvě až tři hodiny před odletem, a to i přesto, že dlouhé fronty u odbavení v posledních měsících přestaly být zvykem. „Při odbavení se nyní ověřují veškeré vstupní podmínky do konkrétní destinace, které se často mění. Zároveň se kontroluje i potvrzení o negativním výsledku testu na covid-19, pokud je podle aktuálních požadavků cílové země potřeba,“ uvedla mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková.



Zatímco dříve probíhala hraniční kontrola cestovních dokladů pouze při odletu do zemí mimo Schengen – tedy z Terminálu 1, nyní je třeba počítat s ní také na Terminálu 2. Další čas navíc musí přičíst také cestující, kteří se chtějí na letišti otestovat. Odběrové místo je k dispozici ve veřejném koridoru mezi prvním a druhým terminálem.