Na pražském letišti zachytili první falešný covidtest. Padělaná potvrzení trápí aerolinky po celém světě

Praha I o několik tisíc se aktuálně kvůli testování na covid prodraží cesta za hranice. Ne každý je však ochotný za to poctivě zaplatit. Celníci po celém světě zadržují „černé pasažéry“, kteří sice platnou letenku mají, u pasových kontrol ale předložili zfalšované potvrzení covid testu. První takový případ už eviduje i pražské mezinárodní Letiště Václava Havla.

„Na konci března letošního roku získal zaměstnanec společnosti Czech Airlines Handling u jedné z cestujících při odbavení letu do Francie podezření na nepravé potvrzení výsledku testu,“ řekla serveru Lidovky.cz mluvčí Letiště Praha Kateřina Pavlíková. A jeho obavy později potvrdila i cizinecká policie, stejně jako akreditovaná laboratoř, v níž měla žena údajně test podstoupit – tam ale dotyčná nikdy nebyla.

Přesto, že se žena na dotaz pracovníka přepážky přiznala, že potvrzení zfalšovala z důvodu odletu, padělaný doklad ponechala na místě a i se zavazadly odešla, její případ pokračoval ke státnímu zástupci, který rozhodne o dalším postupu. Jisté je však to, že ji „výlet“ vyjde mnohem dráž, než kolik by stálo nechat se otestovat. Za „Padělání a vystavení nepravdivé lékařské zprávy, posudku a nálezu“ jí podle advokáta Tomáše Nahodila hrozí až dva roky odnětí svobody, vyloučen ale není ani peněžitý trest.

Se zfalšovanými dokumenty se v poslední době doslova roztrhl pytel a rady si nevědí především aerolinky, které se před nadcházející sezonou lobbují za to, aby se provoz co nejrychleji a bezpečně obnovil. Šejdíři však do jejich naděje doslova řadí zpátečku.

Podle Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) zfalšovaná potvrzení covidtestů ve velkém registrují například ve Francii, Brazílii, Bangladéši nebo Afghánistánu. Denně je pak podle agentury Reuters zaznamenávají celníci jednoho z nejrušnějších letišť na světě – londýnského Heathrow. Falzifikáty zaregistrovaly i celní autority v Montrealu či Mexiku.

„Je téměř nemožné s jistotou určit, jestli jde o falešné potvrzení, nebo ne. U každého z dokumentů by bylo potřeba provést zdlouhavý ověřovací proces, což není reálné,“ říká úředník IATA Vinoop Goel. „Nemůžeme mít na každém letišti, kam létáme, specializované zaměstnance, kteří by ověřovali pravost těchto dokumentů. Proces by zabral spoustu času a tvořily by se velké fronty,“ řekl deníku The Wall Street Journal také výkonný ředitel britské společnosti Virgin Atlantic Airways Shai Weiss.

Falšování není žádná věda

Naopak zfalšovat potvrzení o covidtestu pro podvodníky není nic složitého. „Je to docela jednoduché,“ svěřil se muž z britského Blackburnu pro britský list Lancashire Telegraph, jak z oficiálního testu svého kamaráda udělal svůj vlastní.

„Každý zná někoho, kdo testem s negativním výsledkem prošel. V něm pak stačí na počítači přepsat jméno a datum narození podle svého. Také je důležité přizpůsobit datum testu,“ říká s tím, že pak už hotový certifikát stačí jen uložit nebo vytisknout. Jeho cesta z Londýna do Pákistánu proběhla bez problému.

Celním autoritám a policii v zemích včetně Spojeného království, Španělska, Indonésie a Zimbabwe se už podařilo zadržet několik osob, které si se zfalšovanými potvrzeními covidtestů udělaly vlastní byznys. Nabídky však plní také internetový černý trh.

„Chcete cestovat bez injekce? Děláme potvrzení o negativním testu, ale i očkovací certifikát s razítkem za 150 dolarů,“ píše se v jednom z inzerátů, který pro příklad uvedla společnost Check Point. Ta také potvrdila stoupající zájem o tyto dokumenty. Poptávku navíc podpořila myšlenka očkovacích pasů, které by ještě v letošní sezoně měly cestování usnadnit.

Check Point proto nabádá, aby jednotlivé země co nejrychleji přistoupily k systému QR kódů, které by falšování dokumentů pomohly zabránit. Na rychlé zavedení covid pasů v digitální podobě, které by nahradily papírová potvrzení, tlačí i samotné aerolinky, pro něž je důvěra v bezpečnost aktuálně klíčová pro rychlou obnovu provozu. Jak ale pro The Wall Street Journal dodal výkonný ředitel letecké společnosti Qatar Airways Akbar Al Baker, podvodníci budou i nadále hledat způsoby, jak certifikáty obejít.