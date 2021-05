Smartwings v sobotu zahájí lety do Řecka, první let zamíří na Kos, celkem nabídnou 17 destinací

Praha Letecká společnost Smartwings v sobotu zahájí lety do Řecka. První let zamíří na ostrov Kos, v neděli pak dopravce poletí na Krétu a Rhodos. Postupně aerolinky plánují během letní sezony rozšířit svůj pravidelný provoz do Řecka na 11 destinací, do dalších šesti řeckých míst budou vypravovat charterové lety. Linky budou létat z Prahy, Brna a Ostravy, řekla v pátek ČTK mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Řecko se po přísném lockdownu znovu otevírá turistům. Pro vstup je třeba negativní test či očkování Smartwings tak budou během sezony létat na 17 řeckých míst. Do většiny z nich plánují aerolinky létat během letní sezony denně. Jde o destinace Kos, Heraklion, Rhodos, Sámos, Chania, Korfu, Soluň, Zakynthos, Preveza, Kefalonia a Karpathos. Do dalších šesti míst, konkrétně Kavaly, Skiathosu, Kitiry, Kalamaty, Limnosu a na Santorini, bude dopravce vypravovat charterové lety.

Během letní sezony, která potrvá až do října, plánují Smartwings společně s dceřinými ČSA z českých letišť pravidelné lety do celkem 77 destinací v Řecku, Španělsku, Itálii, Francii, Portugalsku, Bulharsku, Černé Hoře, Chorvatsku, Izraeli, Egyptě, Turecku, Tunisku, SAE, na Kapverdách, Nizozemsku, Švédsku, Dánsku, Rusku, Maltě, Ukrajině, Velké Británii či Islandu. Od začátku května dopravci létají nejen z Prahy, ale i regionálních letišť v Brně a Ostravě. Obnovování linek ovšem bude záviset na vývoji pandemie koronaviru. Další lety dopravci plánují ze svých základen v Polsku, Francii, Maďarsku, na Slovensku a Kanárských ostrovech. Smartwings se kvůli koronavirové krizi a rušení letů ocitly v ekonomických problémech. Společnost nyní čerpá úvěr od čtyř bank za dvě miliardy korun. Celkově financování dopravce přesáhne sedm miliard korun, další peníze by měli zajistit čeští akcionáři, podpora leasingových firem a restrukturalizace. Dluhy firmy jsou okolo 6,6 miliardy korun. Na půjčku naopak nedosáhly dceřiné ČSA, které jsou nyní v úpadku. Ten na ně uvalil soud po jejich vlastním návrhu. Provoz však ČSA nezastavily.