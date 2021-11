S nadsázkou řečeno by pro mě bylo nejlepší, kdyby označení Svatomartinské víno zaniklo, říká vinař Šupa

Do Česka přichází Svatomartinské víno, které si letos jeho vyznavači na rozdíl od loňského lockdownu užijí nejen při koupi v regálech obchodů, ale i při venkovních akcích, koštech, v restauracích a vinotékách. Přitom covid nadále ovlivňuje celý obor. „Kdo z vinařů byl zaměřený na gastronomii, prochází už druhým rokem očistcem,“ říká Tomáš Šupa, jeden z největších tuzemských dovozců a producentů vína, jehož podniky prodají ročně 20 milionů litrů.

Lidovky.cz: V Česku roste odbyt mladých vín bez označení Svatomartinské. Jsou k mání dřív než 11. listopadu na svatého Martina. Patříte k takovým nedočkavcům i vy?

Nás se to netýká, my dodáváme do velké části obchodních řetězců, a to klasická Svatomartinská vína.