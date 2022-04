Poláci budou moci některé splátky úvěrů splácet bezúročně, řekl Morawiecki

Dodal, že banky budou přispívat do nového stabilizačního fondu, na což akcie bank na varšavské burze zareagovaly výrazným poklesem. Polská ekonomika podle Morawieckého letos poroste tempem nejméně čtyř procent.

Prudké zvyšování úrokových sazeb, k němuž polská centrální banka přistoupila ve snaze zmírnit inflaci, způsobilo problémy mnoha dlužníkům. V zemi se hojně využívají hypotéky s pohyblivou úrokovou sazbou, u kterých pak měsíční splátky při prudkém zvyšování úroků citelně narůstají.

Naposledy centrální banka zvýšila základní úrokovou sazbu na začátku dubna, a to o jeden procentní bod na 4,5 procenta. Základní úroková sazba je tak nejvýše za posledních deset let, inflace je ale nejvýše zhruba za 20 let.

„Banky dnes nadměrně těží z rostoucích úrokových sazeb,“ řekl na kongresu Morawiecki. Dodal, že v letech 2022 a 2023 budou moci dlužníci provést jednu bezúročnou splátku za čtvrtletí, celkem tedy osm splátek, uvedla agentura PAP.

Stát podle Morawického také poskytne finanční pomoc až 2000 zlotých (zhruba 10.500 Kč) těm, kteří budou mít problém se splácením úvěru. Morawiecki také řekl, že bude vytvořen nový fond bankovní stability v objemu 3,5 miliardy zlotých (18,4 miliardy Kč).

„Tento fond nebude dostávat peníze ze státního rozpočtu - všechny tyto prostředky budou pocházet ze zisků komerčního bankovního sektoru,“ řekl polský premiér.

Dílčí index, který na burze Varšavě sleduje bankovní sektor, po jeho slovech ztrácel asi šest procent. Hlavní index WIG pak odepisoval více než dvě procenta.