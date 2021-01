Advokacie žije: Bývalý senátor Antl posílí advokátní kancelář KŠD LEGAL

Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Miroslav Antl, jenž byl do loňských říjnových senátních voleb předsedou ústavně právního výboru Senátu, nastoupí v lednu jako advokát do advokátní kanceláře KŠD LEGAL. Věnovat se bude zejména trestnímu právu. Před zvolením do Senátu, kde od roku 2008 zastupoval obvod Rychnov nad Kněžnou, byl státním zástupcem.



Posila pro Noerr

Do pražské pobočky mezinárodní advokátní kanceláře Noerr nově nastupuje zkušený advokát na poli energetiky a fúzí a akvizic Radim Kotlaba. Ten posílí lokální i mezinárodní korporátní a M&A tým na pozici Senior Associate. Své zkušenosti uplatní jak při poradenství anglicky a německy mluvící klientele, tak lokálním společnostem.

„Poradenství v oblasti korporátního práva, resp. fúzí & akvizic představuje jeden z hlavních pilířů nejen naší pražské, ale i mezinárodní praxe Noerr. S Radimem Kotlabou posilujeme náš tým o kolegu, který svými zkušenostmi podpoří růst naší kanceláře na lokální i regionální úrovni.“ říká Barbara Kusak, advokátka a spoluřídící partnerka.