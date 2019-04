Advokacie žije: Tomášek křtil knihu, Kinstellar má nového partnera

PRAHA Advokacie žije přináší přehled aktuálního dění v české advokacii.

Mediátor roku

Koncem března proběhlo historicky první diskusní a společenské setkání Mediátor roku 2019. Akci uspořádaly společnosti Centrum pro řešení sporů a Epravo.cz, a to pod záštitou ministra spravedlnosti Jana Kněžínka. Do Síně slávy byly uvedeny tři významné osobnosti, které se podstatně zasloužily o rozvoj mediace v Česku, a to Martina Doležalová, předsedkyně sekce ADR České advokátní komory, dále Lenka Holá z katedry politologie a společenských věd Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, a Tatjana Šišková, dlouholetá předsedkyně Asociace mediátorů ČR. V kategorii Talent roku byli vyhlášeni i vítězové Meziuniverzitní mediační soutěže, která proběhla na půdě Právnické fakulty UK.

Nový partner Kinstellar

Mezinárodní advokátní kancelář Kinstellar oznámila povýšení Tomáše Čihuly (na snímku) do pozice partnera. Tomáš Čihula je vedoucím týmu pro hospodářskou soutěž v pražské kanceláři Kinstellar a celofiremně vede pracovní skupinu Life Sciences & Healthcare. Tomáš studoval na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě Ludvíka Maxmiliána v Mnichově. Před svým působením v Kinstellar Tomáš pracoval u mezinárodní advokátní kanceláře v Praze a tři roky působil ve Van Bael & Bellis, bruselské kanceláři specializované na oblast hospodářské soutěže. Pracoval také na Generálním ředitelství pro hospodářskou soutěž Evropské komise v Bruselu.



V Kinstellar se Tomáš zaměřuje především na hospodářskou soutěž, veřejné zakázky, regulatorní otázky farmaceutického průmyslu a zdravotnictví a šířeji na problematiku evropského práva. Během své kariéry poskytoval poradenství mnoha klientům z řad nadnárodních společností, z nichž lze uvést Mastercard, Novartis, Sanofi, Teva Pharmaceuticals, Johnson & Johnson, Dow, Bayer, LR Health & Beauty, Fujitsu Technology Solutions nebo Fresenius Medical Care.



Fiktivní pohledávka

Po více než patnáctileté soudní bitvě rozhodl Městský soud v Praze, že pohledávka uplatňovaná vůči společnosti Čepro ve výši 2,6 miliardy Kč je fiktivní. Soud tak v kauzách Radovana Krejčíře a Martina Pechana potvrdil to, co advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný od počátku tvrdila, že pohledávka nikdy neexistovala a byla jen nástrojem útoku proti státní společnosti Čepro. „Je to symbolické vítězství nejen společnosti Čepro, ale i státu. Rozsudek je důkazem toho, že byť je to dlouhá cesta, je stát schopen se ubránit skutečně velmi sofistikované organizované trestné činnosti,“ uvedl Jaromír Císař, společník kanceláře, jež zastupuje Čepro v kauzách souvisejících s kriminální činností okolo skupiny Radovana Krejčíře již od roku 2005.

Křest knihy

Minulý čtvrtek se v pražském hotelu Augustin konalo již desáté setkání diskusního klubu Lidových novin s právní a justiční tematikou. Hlavními hosty večera byli Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu, a Michal Tomášek, profesor Právnické fakulty Univerzity Karlovy. Vrcholem večera byl křest knihy prof. Tomáška Právní systémy dálného východu II. z nakladatelství Karolinum. Pozvání šéfredaktora LN Istvána Léka na setkání přijalo na třicet právníků.