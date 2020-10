GLOSA: Čtyři mušketýři v Senátu

PRAHA V říjnu proběhly volby do třetiny Senátu. Protože jsem se před příchodem do LN věnoval 11 let advokacii, zajímalo mne, kolik bude nyní v horní parlamentní komoře zasedat praktikujících advokátů. Nemyslím senátory s právnickým vzděláním, ale činné advokáty. V tom se často chybuje. Zatímco každý advokát je právníkem, ne každý právník je advokátem.

Na advokáta všichni nemají, říká nejmladší česká senátorka S překvapením jsem zjistil, že pouze čtyři. Dvacetina. Z nich byli nově zvoleni Adéla Šípová a Jan Holásek. Staronovým senátorem se stal Václav Láska, jenž obhájil svůj mandát. A v Senátu zůstal Zdeněk Hraba, v jehož obvodu se letos volby nekonaly.

I tři mušketýři byli ve skutečnosti čtyři. A přestože je nyní mezi čtyřmi advokáty v Senátu též jedna žena, dovolte mi říkat jim čtyři mušketýři. Mám pro to hned několik dobrých důvodů. Jako praktikující advokáti strávili se svými klienty nad jejich případy příliš let, než aby se mnohokrát neutkali s kardinálovou gardou – nespravedlností. Vědí, co lidi a firmy na fungování zákonů a vymahatelnosti práva trápí. Proč se musí soudit a proč spravedlnost mnohdy naleznou až u Ústavního soudu. Naslouchejte advokátům Žádné jiné právnické povolání nenabízí právníkům to, co advokacie: pestré zkušenosti, obrovský přehled, mnoho souvislostí a nadhled. Jako soudce máte pevně určenou agendu. Dva dny v týdnu ji soudíte, tři dny se na ni připravujete nebo píšete rozsudky. Jako státní zástupce máte jiné povinnosti než obhájce a zmocněnec poškozeného. Na vedoucím státním zástupci záleží, co budete dělat dnes a co zítra. U státního zastupitelství to chodí tak, že jeden dozoruje práci policie, druhý napíše obžalobu, u soudu se může vystřídat s třetím a čtvrtý sepíše odvolání. Vaše starosti jako firemního právníka končí tam, co požadavky vašeho šéfa. Zbytek zařídí externí advokáti. Čtyři mušketýři si umí nejen poradit s kardinálovou gardou, ale důvěrně znají i právnickou obec. Budou tak moci ostatním senátorům poradit, až se mezi lety 2023 a 2025 bude schvalovat 14 nových ústavních soudců.