KOMENTÁŘ: Dveře soudního přezkumu je načase přivřít

PRAHA Kdybych byl anglickým advokátem se zkušeností se zastupováním před anglickým soudy (barrister), snesl se na Nejvyšší správní soud, a uviděl věci, jimiž se zabývá, nevěřil bych vlastním očím. Promiňte, ale tohle že je “nejvyšší” soud? Opravdu ano? Tak pohleďte, jaké věci rozhoduje.

Třeba o přezkumu tisícikorunové pokuty za špatné parkování, ale také pokuty za držení telefonního přístroje při řízení motorového vozidla. Narazíte na žalobce s tak originálními skutkovými příběhy, jako že při řízení nedržel telefon, ale holící strojek. K tomu se - zcela vážně a korektně - musí Nejvyšší správní soud vyjádřit. Soud ale také přezkoumává rozhodnutí krajských soudů o neustanovení zástupce (advokáta) žalobcům či o neosvobození od soudního poplatku. Nepopírám, že i řešení těchto otázek může mít pro žalobce - často nemajetné osoby - velký význam a může zde docházet tu a tam i k chybám. Nicméně tyto otázky lze přezkoumat až na konci, tedy v rámci řízení o kasační stížnosti proti konečnému rozhodnutí ve věci samé. Nejvyšší správní soud kdysi ve svém “ochranitelském” rozletu rozevřel dveře soudního přezkumu příliš doširoka. Podle mne je nyní načase je přivřít.



A co daňové věci - tam jistě půjde o “legitimní souzení”, kde soudy kriticky přezkoumají zákonnost jednání daňové správy, že? Odpověď zní - ano i ne. Jistě, mnoho daňových věcí takových je, jsou případy, kdy finanční správa jedná nezákonně (zmiňme slavně neslavné zajišťovací příkazy). Ale nezanedbatelnou část agendy přinášejí soudům - zjednodušeně řečeno - účastníci daňových podvodů či jiní “neplatiči”, kteří prostě “zkoušejí štěstí” a pokoušejí se podlomit skutková zjištění daňové správy tím, že zpochybňují dokazování či jednotlivé úkony správce daně (projednání zprávy o daňové kontrole, výzvu k odstranění pochybností apod.). Byť by bylo z daňového spisu naprosto zřejmé, že věc je neopodstatněná, i zde musí Nejvyšší správní soud každou námitku rekapitulovat a poctivě vypořádat. Jako bonus je zde jeho příliš “ochranitelská” judikatura, která v kdejakém dílčím úkonu správce daně spatřuje “nezákonný zásah” a poskytuje tak daňovým subjektům někdy až příliš vysoký standard ochrany v situaci, kdy by postačovala ochrana při přezkumu vlastního rozhodnutí.

Last but not the least na správní soudy obracejí opravdoví kverulanti a grafomani, jejichž věci jsou bez sebemenší pochyby bezpředmětné. Avšak i jim je nutno řádně odpovědět, věc evidovat a vyřídit či procesně “rozhodnout”.

Opakování mnohokrát řečeného

Výčet trivialit se výše uvedeným jistě nevyčerpává. Přesné statistiky nejsou a vycházím spíše ze své subjektivní zkušenosti soudce. V každém případě díky této situaci nyní Nejvyšší správní soud pilně pracuje jako správná “odvolačka”. Soudce každý měsíc rozhodne několik desítek věcí. Trpělivě opakuje již mnohokrát řečené, vypořádává již po tisící opakovanou kasační námitku, zamítá kasační stížnost podanou stejným advokátem, který již se stejnou argumentací dříve neuspěl.

Osobně mi nevadí, že je tento typ souzení rutinní, opakující se a profesně nepříliš zajímavý. Vadí mi ale to, že kvůli trivialitám si bohužel musejí počkat jiní stěžovatelé, kteří soudu předložili zásadní, dosud judikatorně neřešenou otázku. Stěžovatelé, jejichž práva si zasluhují soudní ochrany a naší nejvyšší pozornosti.A to vše za situace, kdy zatížení Nejvyšší správního soudu roste. Kdy přes jeho zvýšený výkon roste i počet nevyřízených věcí a prodlužuje se doba řízení.



Z “odvolacího správního soudu” nelze vytvořit skutečný soud “nejvyšší” přes noc. Ale řešení existují - jak to koncepční, které si vyžádá delší dobu, tak i to okamžité, které mají nyní poslanci na stole.

Co se týče toho prvního, soudní řád správní si zasluhuje důkladnou novelu. Aby před správními soudy “práva šla” a aby se soudy mohly soustředit na podstatné, přednostně vyřizovaly ty vskutku nejdůležitější věci, a aby Nejvyšší správní soud mohl jednoduše “smést ze stolu” věci judikatorně bezvýznamné a kde navíc nedošlo k žádnému podstatnému pochybení ze strany krajského soudu. Pomohlo by i plánované zvýšení soudních poplatků, samozřejmě se zachováním možnosti osvobození pro nemajetné žalobce.

Filtrace

Řešení okamžité má nyní v rukou Poslanecká sněmovna. Je jím zavedení nepřijatelnosti podle poslaneckého návrhu zákona (tisk 237), jenž by umožnil Nejvyššímu správnímu soudu věci rozumně filtrovat. Tento návrh už leží ve Sněmovně déle než rok (rozeslán poslancům v červenci 2018), donedávna takřka bez povšimnutí. Nyní se jej snad konečně Sněmovna chystá projednat. Ale nedělám si iluze, že by stav Nejvyššího správního soudu poslance příliš zajímal. Na seminář k této novele, kde současnou nepříznivou situaci vysvětlovali i moji kolegové, přišli jen tři poslanci.

Dokud se moc zákonodárná nepohne, budeme nadále pracovat podle současné úpravy a třeba i posté opakovat, často témuž stěžovateli a témuž advokátovi, to, co již devadesátdevětkrát slyšeli. Anglický barrister by se na to již nemohl dívat a velice rád by se vrátil domů, kde se Nejvyšší soud Spojeného království zabývá jen těmi nejzávažnějšími případy.

Kouření cigaret bez filtru vám zaručeně zničí plíce. Souzení Nejvyššího správního soudu bez rozumného filtru - dříve či později - zaručeně zničí důvěru v něj - a ve správní justici vůbec.

Autor je soudce Nejvyššího správního soudu.