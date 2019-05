KOMENTÁŘ: Insolvenční maraton nedoběhne každý

PRAHA Většina dlužníků netrpělivě očekává datum 1. června 2019, je to den, kdy vstoupí v účinnost novela insolvenčního zákona. Je prezentována jako velká šance na oddlužení. Tváří se, že představuje oddlužení pro všechny a zejména doživotní dlužníky. Po důsledném seznámení se s novými podmínkami novely lze oddlužení přirovnat k maratonu. Velmi dlouhá a vyčerpávající trať. Mnoho běžců ji nedoběhne, protože zdaleka neměli tušení, o jak náročnou disciplínu se jedná.

Z anděla ďáblem. I tak by se dala charakterizovat změna úlohy insolvenčního správce podle novely. Dosud byl insolvenční správce vnímán jako milý krotitel dluhů, který dává dlužníkovi šanci na ekonomický restart. Sem tam navíc zamezil provedení dražby exekutorem nebo provedení tzv. mobiliární exekuce. Pro dlužníka představoval poslední záchrannou možnost. Nyní se jeho role obrátí. Bude muset hodnotit, zda dlužník naplno využívá svůj potenciál na trhu práce. Přední odborník na insolvence Rostislav Krhut, který je místopředsedou Krajského soudu v Ostravě prezentoval na Insolvenčním kongresu 2019 dílčí závěr, že „těžištěm rozhodování soudů se stane posuzování otázky, zda dlužník řádně využívá svůj potenciál na trhu práce, co se týče hledání příjmů“ Insolvenční správce nyní bude muset zcela legitimně vyvíjet tlak, aby byl dlužník zaměstnán na místě, které musí být adekvátní jeho potenciálu. Pokud bude mít zaměstnání s horším finančním ohodnocením, bude ho správce nutit, aby se zaměstnal na lépe placené a tudíž namáhavější, či odpovědnější pozici. Zákon nutí správce k intenzivní kontrolní činnosti nad dlužníky. Jak totiž uvedl Krhut, „Po pěti letech, až bude dlužník soud žádat o odpuštění dluhů s tím, že plnil, tak se soud zeptá: Kde jste hledal práci? Co jste pro to dělal? „S platností novely je třeba, aby insolvenční správce okamžitě začal kontrolovat dlužníka. Jinak ho kryje!“



Po čase si budou dlužníci pokládat otázku, kde je líp. V exekuci nebo pod bičem insolvenčního správce? Přechodem do insolvenčního řízení budou dlužníci platit výrazně vyšší náklady insolvenčnímu správci (více než 54.000 Kč), než v rámci exekučního řízení (6.655 Kč). Faktem je, že v současné době je v exekuci přibližně 800 tisíc lidí a z toho 3 a více exekucí má 420 tisíc lidí. Alarmující čísla, která navíc přibržďují ekonomiku. Jedná se většinou o případy, kdy dlužnicí jsou nemajetní, nepracují a nemají žádné legální příjmy. Lze předpokládat, že pokud současné podmínky oddlužení splní, tak jen s velkými obtížemi. Při neplnění podmínek oddlužení se dlužník opět vrátí do exekuce.

Martin Štika

Podobnou otázku velkého množství nemajetných exekucí mají vyřešenou již například na Slovensku. Na základě zákona by se měly od příštího roku postupně zastavit exekuce vůči dlužníkům, které byly zahájeny do konce března roku 2017 a které trvají déle než pět let mimo uvedených výjimek (výživné, částečně zaplacené exekuce apod.). Po zastavení zmíněných exekucí budou moci věřitelé podat nové návrhy na exekuce, které se ale již budou řídit stávajícími pravidly, tzn. zejména principem krajské teritoriality na základě elektronického náhodného přidělování. Slovenští zákonodárci zrušili tržní prostředí mezi exekutory, věřitel si již nemůže vybrat svého exekutora, protože mu je přidělen soudem. Tímto významně posílili princip nestrannosti a nezávislosti exekutora na věřiteli. Předpokládá se, že exekutoři nesmyslné exekuce zastaví.



Ani u nás se dluhová oblast nezlepší, pokud se primárně nezmění systém exekučního práva. Politika boje proti chudobě od 1. června 2019 zavádí novelu, kterou lze spíše charakterizovat jako velmi tvrdou pro dlužníky. Současně bude představovat značné prodlevy přerušených exekucí a postupné zhoršení ekonomické situace soudních exekutorů díky celkovému úbytku exekučního nápadu a přesouvání dlužníků do insolvence. Boj s chudobou bude úspěšný v okamžiku vyváženosti celého systému, nikoliv upřednostňováním jednoho řízení na úkor druhého.

Autor působí jako soudní exekutor v Hradci Králové a přidružený člen Právní a legislativní komise EKČR. Je spoluautorem odborné právní monografie Soudní exekuce. V rámci 13. ročníku celojustiční soutěže Právník roku obsadil 3. místo v kategorii TALENT ROKU.