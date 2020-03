KOMENTÁŘ: Koronavirus a odpovědnost pořadatelů akcí

PRAHA S epidemií koronaviru COVID-19 a jeho výskytem v Evropě dochází i k rušení dlouho plánovaných akcí s velkou koncentrací návštěvníků, kde by mohlo snadno dojít k přenosu viru a nákaze. Příklady z letošního roku jsou zrušení barcelonského Mobile World Congressu, ženevského autosalonu, přesunutí termínu pařížského realitního veletrhu MIPIM na červen anebo konání světového poháru v biatlonu v Novém městě na Moravě bez diváků.

Případná škoda může v tomto případě vzniknout na všech stranách. U pořadatelů (ať už jsou podnikateli nebo neziskovými organizacemi), účastníků (vystavovatelů, účinkujících) i návštěvníků (diváků, fanoušků). Žádná z těchto stran přitom nemusí porušit zákon ani smlouvu. Všechny jsou vystaveny působení vnějších okolností, které zásadním způsobem ovlivní jejich postavení i vzájemné vztahy.



Smlouva

Smluvní zakotvení odpovědnosti, včetně zahrnutí doložky vyšší moci (vis maior, force majeure), je řešením nejjednodušším. Smluvní vztah, odpovědnost za škodu a její náhrada se řídí prvořadě smluvními ustanoveními. Příkladem může být barcelonský Mobile World Congress, který byl zrušen rozhodnutím pořadatelů jednajících z důvodu prevence. K jeho zrušení tedy nedošlo závazným rozhodnutím státu. Pořadatel v tomto případě odkázal vystavovatele požadující odškodnění a finanční kompenzaci za zrušení akce na obecné obchodní podmínky, v nichž se pořadatelé zříkají odpovědnosti za veškeré ztráty, náklady, škody či výdaje, jež vystavovatelé utrpěli mimo kontrolu pořadatelů. Například z důvodu nemocí, epidemií, stávek, teroristických útoků atd.

Pořadatelům proto zejména doporučuji prověřit, zda smlouvy obsahují doložku vyšší moci. A dále posoudit, jestli pod toto smluvní ujednání spadá také rušení událostí rozhodnutím pořadatele na základě prevence, tedy nikoli jen v důsledku závazného nařízení orgánu veřejné moci (bezpečnostní rady státu, vlády, ministerstva, státního zdravotního ústavu apod.).

Předpokládám, že pořadatelé budou pro případ nenadálé situace a vzniku škody pojištěni. Pak je vhodné prověřit rozsah pojištění. A to včetně případných výjimek z něj.

Vyšší moc

V českém právu je vyšší moc zakotvena jako zvláštní liberační důvod. Smluvní strana tak může odkaz na ni použít i bez přímého smluvního ujednání. Tento důvod však nepůsobí vůči celému smluvnímu vztahu, nýbrž jen vůči následkům plynoucích z porušení povinnosti. Znamená to, že z důvodu vyšší moci nezanikají právní vztahy účastník-pořadatel ani pořadatel-návštěvník, ale dotčená smluvní strana se může zprostit odpovědnosti za případnou škodu.

Otázkou je, nakolik je výskyt koronaviru a situace vzniklá v každém konkrétním okamžiku okolností vyšší moci. Primárním cílem by vždy mělo být naplnění vůle stran. Splnění smlouvy. Tedy v případě dané akce její uspořádání. I soudní judikatura posuzuje liberační důvody poměrně přísně.



Zdaleka ne každé opatření spočívající ve zrušení akce bude mít skutečně základ v okolnosti vyšší moci. Podle všeho tomu tak bude tehdy, kdy akce byla zrušena na základě rozhodnutí státu. Na druhou stranu ale prevenční rozhodnutí pořadatele, účastníka anebo návštěvníka nemusí být učiněno za okolností odůvodňujících uplatnění vyšší moci. V žádném případě to neznamená, že by strany měly rezignovat na svou prevenční povinnost. Budou ale muset vždy zvážit, zda jsou okolnosti takové, že jim umožní odkaz na vyšší moc využít a tedy svou povinnost bez následků porušit. A učinit to budou muset s dostatečným předstihem. O vzniku okolnosti vyšší moci je totiž nutno informovat co nejdříve, a nikoli až v době prodlení. A dokonce i překonat případnou překážku, je-li to možné. Daná smluvní strana pak podle okolností bude mít možnost se z povinnosti hradit vzniklou škodu úspěšně se vyvinit.

Návštěvníci mohou být i v postavení spotřebitelů. Nicméně při zrušení akce (odstoupení od smlouvy) neobdrží od pořadatele žádné protiplnění. Proto by jim z jeho strany mělo být kompenzováno vstupné, ať už v podobě finanční nebo jiné (možnost uplatnit vstupné na jinou či další akci, je-li to přiměřené). Okolnosti vyšší moci se vůči návštěvníkům uplatí i ve vztahu k souvisejícím vícenákladům, například za cestování na danou akci a ubytování, pokud už musely být vynaloženy.

Advokát Lukáš Míša.

Samotní pořadatelé nesou riziko neuskutečnění akce a vlastní škodu s tím spojenou, a to zejména v podobě ušlého zisku. Kompenzace přichází v úvahu z jejich pojištění (což je zcela samostatný právní titul). U neziskových organizací je to obdobné. Navíc není vyloučeno získat od státu v nějaké formě příspěvek, ovšem ani to už nemá přímou souvislost s mnou popisovanou právní odpovědností.



Výhrada změny programu

Divadla jsou na situace, kdy zasáhne vyšší moc, zpravidla připravena a počítají s nimi. Národní a městská divadla i privátní scény mají ve svých obchodních podmínkách nejen ustanovení o výhradě změny programu a obsazení, ale také o zrušení představení. Úprava v těchto podmínkách je obdobná. V takových případech lze od oznámení o zrušení představení (ve lhůtě, která se u jednotlivých divadel liší) žádat o výměnu vstupenek či vrácení peněz. Divákům bývá rovněž nabídnuta možnost navštívit náhradní představení.

Odpovědnost divadel vůči účinkujícím je pak komplikovanější otázkou. Řešení se liší podle toho, kdy jsou účinkujícími zaměstnanci divadel a kdy je účinkujícím hostující soubor. Vzhledem k principu zvláštní zákonné ochrany postavení zaměstnance, který vychází z předpokladu zaměstnance jako slabší strany smluvního vztahu, mám za to, že v takovém případě by se tato situace zřejmě posoudila jako jiné překážky na straně zaměstnavatele. Zaměstnancům by tedy náležela náhrada mzdy či platu ve výši průměrného výdělku. Pokud by šlo o hostující soubor či hostující umělce, řídila by se náhrada újmy přednostně smluvními ujednáními stran. Pokud by jich nebylo, pak obecně platí, že si strany své náklady i ztráty ponesou samy.

Autor je advokát Taylor Wessing Česká republika.