ON-LINE: V noci přibyl jeden nový případ, nemocnici v Brně napadli hackeři

Praha Počet případů nákazy novým koronavirem v Česku se ke středeční 07:00 zvýšil na 117, během noci přibyl jeden nový pacient z Jihomoravského kraje. Testům se dosud podrobilo 2353 lidí. Uvedlo to ministerstvo zdravotnictví na svém webu.

Podle dosavadních informací byli dva lidé s onemocněním COVID-19 ve vážnějším stavu. Kvůli nákaze platí v Česku nouzový stav, ráno se znovu schází vláda.

„Z celkového počtu 2353 otestovaných je v tuto chvíli 117 pozitivních pacientů. Alespoň jeden případ už má každý kraj, nejvíce je jich přitom v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji,“ uvedlo dnes ráno ministerstvo na twitteru. Hygienici se nadále snaží hledat lidi, s nimiž byli infikovaní v kontaktu.

V úterý přibylo v Česku 25 nových případů nákazy koronavirem, za středu se počet zvýšil o 31 nakažených a ve čtvrtek o 22.

Většina pacientů má podle něj lehčí průběh onemocnění, případně jsou v domácí izolaci. „Závažnější případy jsou dva. Pacient v Prostějově, trpí pneumonií. A jeden pacient na Bulovce je na plicní ventilaci na JIP. Starší pacientka v Brně je již ve stabilním stavu,“ uvedl ve čtvrtek ministr Adam Vojtěch (za ANO). Ministerstvo zdravotnictví by dnes mělo zveřejnit aktuální počty lidí v karanténě.

Testy na koronavirus provádí už 18 ověřených laboratoří. Kontrolují vzorky odebrané zdravotníky, jsou mezi nimi i soukromá zařízení. I lidé, kterým testování nedoporučí lékař či hygienik, se mohou nechat otestovat, musí si to ale sami zaplatit.

Vláda ve čtvrtek kvůli ochraně zdraví obyvatel před koronavirem vyhlásila v Česku na 30 dní nouzový stav. Omezení se dotknou cest do zahraničí a večerního provozu restaurací. Zavřená jsou divadla, kina, krytá sportoviště, kluby, knihovny či galerie. Zakázány jsou akce nad 30 účastníků. Už od středy jsou uzavřeny základní, střední i vysoké školy, hodně měst zavřela či zavře i mateřské školy.

Na co vše se připravit? Od rána platí zvláštní opatření

V Česku v pátek jako opatření proti šíření nového typu koronaviru začínají platit omezení pro provoz stravovacích provozoven nebo sportovišť. Zakázány jsou od 06:00 akce s účastí přesahující 30 lidí. Ve 20:00 se musejí zavřít restaurace, hospody nebo bary a nesmějí se i v dalších dnech otevřít před 06:00. Od páteční půlnoci začnou platit omezení pro cesty do zahraničí.



Pro děti a mladé lidi se v pátek uzavřou základní umělecké školy. O situaci kolem koronaviru bude v pátek znovu jednat vláda.



Ve čtvrtek kabinet rozhodl, že od pátečních 06:00 začíná platit zákaz vstupu veřejnosti na krytá sportoviště, do posiloven, na koupaliště, do wellness zařízení a saun, hudebních a společenských klubů, knihoven či galerií. Zároveň musejí zastavit provoz stravovací služby v nákupních centrech. Obchody zatím zůstanou otevřené.



Akce s účastí přesahující 30 lidí jsou zakázány do odvolání. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní a náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky nebo trhy. Neplatí pro schůze ústavních orgánů, soudy nebo pohřby. Snížil se tak limit 100 účastníků platný od úterního večera.

Základní umělecké školy se přidají k základním, středním i vysokým školám, kde se neučí od středy. Mateřské školky zatím zůstávají většinou otevřené.

Od půlnoci bude při cestách z Česka do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní doprava lidí. Zahraniční lety s cestujícími budou možné pouze s využitím pražského letiště. Na německých a rakouských hranicích budou od půlnoci zatím na pět dní obnoveny kontroly. Tyto dvě země vláda zařadila mezi 15 rizikových států, odkud bude do ČR zakázaný vstup cizinců. Českým občanům zakázala cestovat do těchto zemí, výjimky platí pro řidiče zásobování, záchranáře nebo pendlery pracující blízko hranic.

Počet potvrzených případů koronaviru v Česku ve čtvrtek přesáhl 110. Ministerstvo zdravotnictví v pátek zveřejní, kolik lidí je kvůli nákaze v karanténě.