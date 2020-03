Návštěva člověka v karanténě jako trestný čin. V nouzovém stavu hrozí vězení i za drobnou kriminalitu

PRAHA Vládní opatření v boji proti koronaviru výrazným způsobem zpřísní tresty v Česku. Za šíření onemocnění až 12 let vězení, za krádež osm. Vyhlášení stavu nouze kvůli koronaviru zpřísní tresty i za drobnou kriminalitu. Půjde o přitěžující okolnost, která pachatelům prodlouží pobyt za mřížemi.

„Podle názoru Nejvyššího státního zastupitelství je spáchání trestného činu v rámci vyhlášeného nouzového stavu okolností podmiňující použití vyšší trestní sazby,“ uvedl v pátek šéfžalobce Pavel Zeman. Ve výčtu trestných činů je šíření nakažlivé lidské nemoci (i z nedbalosti) a ohrožování zdraví závadnými potravinami a jinými předměty.



Kromě toho ale varování míří na jinak „běžné“ zločiny, jako jsou krádeže, zpronevěry, podvody, lichva a šíření poplašné zprávy. Zeman také připojil apel, aby lidé „neztěžovali boj celé společnosti s onemocněním“.

Držte se zákona

Kvůli koronaviru doznal změn seznam nakažlivých nemocí, jejichž šíření je nyní trestným činem. Nově do něj vláda přidala onemocnění známé jako Covid-19. Bez toho by nebylo možné postihovat jeho šíření podobně, jako je tomu například u HIV.

Za úmyslné šíření nemoci hrozí od pátku v nejpřísnějším odstavci trestního zákoníku až dvanáctiletý trest za mřížemi. I tím chce justice tlačit k tomu, aby lidé neporušovali nařízená opatření.

Trestné je i jen obecně úmyslné šíření nemoci. Podle trestního zákoníku za to hrozí nejméně půl roku a maximálně tři roky vězení. Pokud by šlo o organizovanou skupinu pachatelů nebo k šíření došlo během ohrožení státu, hrozí až osmiletý trest. Pakliže se prokáže, že v důsledku šíření došlo k újmě na zdraví nebo úmrtí, pachatel stráví ve vězení až deset let. Při usmrcení dvou a více osob se sazba zvyšuje o další dva roky.

„Pokud opustíte karanténu, někoho pak nakazíte, hrozí vám šíření nakažlivé choroby a maření výkonu úředního rozhodnutí. A i když nikoho nenakazíte, ale v karanténě někoho navštívíte, tak vám hrozí pokus nebo příprava takového trestného činu,“ upozornil LN jeden z představitelů tuzemské justice.

V pátek bylo v Česku přes 120 lidí nakažených novým typem koronaviru. V karanténě se ocitlo na pět tisíc osob.

Za basu piv do vězení

Nouzový stav však mění i jinak méně závažné prohřešky. Šéfžalobce připojil konkrétní příklad odlišných postihů za porušení pravidel platných běžně a během stavu nouze.

„Pokud se pachatel dopustí za běžného stavu krádeže vloupáním do stánku s potravinami a odcizí zboží v hodnotě 500 korun, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě až dva roky. Pokud se obdobného jednání dopustí v současné době, tedy během vyhlášeného nouzového stavu, hrozí mu trest odnětí svobody v sazbě dvě léta až osm let,“ varoval v pátek nejvyšší státní zástupce Zeman.

V pondělí by podle informací LN mělo zaznít z nejvyššího státního zastupitelství ještě jedno stanovisko. A sice obecně k vládou zavedeným opatřením, která se týkají omezení cestování či fungování podniků.

V krajní variantě by například otevření hospody mimo povolený režim mohlo být během období stavu nouze brané jako trestný čin.