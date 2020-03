Vlažná voda a sardinky. Výživový poradce radí, jak a z čeho vařit v karanténě

Recepty šéfkuchařů Radek David – La Veranda, Babiččina zahrada a The Bistro „Vybral jsem suroviny které sice nejsou ještě jarní, ale dají se dobře skladovat po dobu 14denní karantény. A hlavně se k sobě hodí a jsou zdravé a vynikající v boji proti virům a na podporu imunity. Můj recept bude hlavně o červené řepě, která se dá dlouho skladovat. Navíc je to extrémně zdravá zelenina, neutralizuje škodlivé látky a pomáhá je vylučovat z těla. Zabraňuje průjmům, zbavuje střeva jedovatých látek. Vhodná je na posílení imunity, jako prevence rakoviny a při rekonvalescenci. A do dresinku jsem dal zázvor, který posiluje imunitní systém, působí antibakteriálně a proti respiračním nemocem, což je aktuálně to nejdůležitější. K tomu ještě med, který je taktéž známý svými antibakteriálními i antivirovými účinky,“ vysvětluje jeden z nejlepších českých šéfkuchařů Radek David. Pečená řepa s kozím sýrem a rukolou (4 porce)

800 g červené řepy neloupané

3 stroužky česneku neoloupaného

30 g olivového oleje



snítka tymiánu

sůl

250 g čerstvého kozího sýru

100 g rukoly



½ ks jablka



30 g citronové šťávy

10 g zázvoru

15 g medu

60 dcl olivového oleje Červenou řepu nejprve pořádně omyjte. Položte ji na alobal, pokapejte olivovým olejem, osolte, přidejte tymián a neoloupané stroužky česneku. Zabalte do alobalu. Pečte při teplotě 200-220 °C do měkka. Poznáte to tak, že píchnete do řepy špejlí, která půjde zlehka dovnitř. Po upečení alobal otevřete a nechte řepu vychladnout. Oloupejte a nakrájejte na měsíčky, plátky nebo kostičky. Zalijte dresingem, který připravíte z citrónové šťávy, medu, oloupaného zázvoru nakrájeného na miniaturní kostičky a olivového oleje. Vše spolu promíchejte a pokapejte řepu. Nechte asi 10 minut marinovat. Kozí sýr natrhejte na malé hrudky. Na talíř naskládejte měsíčky řepy. Pokapejte dresingem, ve kterém se řepa marinovala. Navrch naskládejte hrudky kozího sýra a čerstvě propláchnutou rukolu s jablkem nakrájeným na tenké nudličky.

Michal Húsek – executive chef Hotel Savoy

„Nakupujte s rozvahou, ne vše se vám bude hodit, ať zbytečně neplýtváme. Nákup na krizové dny by mohl být následující: většinu věcí lidé mají neustále doma a nemusí je kupovat. Brambory, mrkev, celer, cibule, mouka, rýže, sušené těstoviny, jablka, trvanlivé sýry jako je např. parmezán, česnek, trvanlivé mléko, salám, čočka, kuskus, olivový olej, sůl, máslo, pepř. Přece jenom co dělat doma všechny volné večery, tak určitě nezapomeňte na nějaké dobré víno, balenou vodu, trvanlivou smetanu, vejce. Určitě není spatně koupit i nějaké maso a klidně si ho doma zamrazit,“ radí šéfkuchař Michal Húsek. Obrácené celerové rizoto s jablky (4 porce) 150 g celeru nakrájeného na kostičky

130 g másla

10 g parmezánu

400 ml mléka

sůl

jablko

1,5 l zeleninového vývaru nebo vody

0,25 ml bílého vína Očistíme celer, který zbavíme slupky a nakrájíme na pravidelné kostičky. To, co se nám nepovede nakrájet na hezké kostičky, použijeme do celerového pyré. Zbytky celeru povaříme v mléce společně, lehce osolíme a celer rozvaříme do měkka, poté rozmixujeme a přidáme kousek másla na zjemnění. Pyré musí mít konzistenci kaše.

Kostičky celeru spaříme v osolené vodě, v závislosti na jejich velikosti lehce povaříme. Vaříme stejně jako těstovinu, a to na skus. Na rizoto použijeme rýži k tomu určenou, tedy kulatozrnnou (carnaroli, arborio, aquarelo atd..). Do hrnce dáme olej, rozpálíme, a poté tam nasypeme rýži na rizoto a zarestujeme. Rýže se musí od začátku míchat, tak aby se nechytla. Zarestujeme a poté přidáme bílé víno, které vyvaříme. Přidáme vodu (super by byl čirý zeleninový vývar, ale chápu, že ne každý má doma vývar nebo chce se mu dělat, proto v tomto receptu je voda skvělý pomocník. Vody/vývaru přidáváme víc něž u normálního rizota, zde je potřeba, aby se nám rýže rozvařila na kaši. Takže ani nemusíme mít strach o to, zda se nám rýže správně uvaří, potřebujeme ji zkrátka úplně rozvařit. Rýži ještě za tepla rozmixujeme dohladka a osolíme dle chuti. Poté vše zamícháme dohromady s rozmixovanou rýži s celerovým pyré a zahřejeme, přidáme na kostičky celer, parmezán a máslo. Po přidání másla a parmezánu už „rizoto“ nevaříme. Vše zamícháme a dochutíme solí. Naservírujeme na talíř a nahoru ještě přidáme na kostičky nakrájené jablko.