Děláte zásoby na 14 dní? Mouku nechte v regálu, potřebujete živiny a vodu, říká výživový poradce

Praha Mouka, rýže, těstoviny. Sociální sítě před několika dny zaplavily fotografie prázdných regálů v obchodech s potravinami. Lidé si tvoří zásoby a skupují trvanlivé potraviny kvůli obavám z následků nákazy novým typem koronaviru. Pokud zvažujete, že se na případnou nutnou karanténu připravíte, nakupujte s rozumem a zejména ty potraviny, jež mají pro lidský organismus ty správné živiny.

„Pokud už si děláte zásoby, nakupujte potraviny chytře a tak, aby podpořily imunitu. Nedoporučuji skupovat cukrovinky, sladké nápoje a sladké mléčné výrobky, imunitu opravdu nepodpoří,“ popsal serveru Lidovky.cz výživový poradce Martin Škába.

„Tělo potřebuje pro své fungování zejména vodu, vlákninu, bílkoviny a mastné kyseliny, tedy tuky. To jsou pro organismus nezbytné živiny,“ vysvětlil Škába.

Byť sacharidy nejsou pro tělo nezbytné, přesto většina populace nakupuje zejména tento druh potravin, a ještě ve značně nevhodné podobě, jako je pečivo, rýže a těstoviny. „Když dlouhodobě budete jíst pouze sacharidy, a nikoli tuky, bílkoviny ani vlákninu, tělo velmi ochuzujete. Dovolím si říci, že tím jeho imunitu a vitalitu spíše podkopáváte,“ varoval výživový poradce.

Kvašené zelí a česnek

U trvanlivých potravin doporučuje Škába zaměřit se na ty, jež obsahují dostatek vlákniny. Konzerva sice vydrží déle než cibule, ale i tu můžete mít doma poměrně dlouhou dobou. „Vláknina slouží jako základní makroživina důležitá pro zdraví našeho střevního prostředí. A ve střevech je centrum našeho imunitního systému. Pokud tedy chci posílit imunitu, doporučuji zvýšit spotřebu zeleniny, nejlépe jako přílohu ke každému jídlu,“ uvedl Škába.

A pokračuje: „V chladnějším období je nejvhodnější tepelně upravená zelenina či teplá zeleninová polévka. Klidně i rozmixovaná, krémová. Pokud tedy zvažujete, čím se zásobit, doporučuji nakoupit hluboce zmrazenou zeleninu. A také cibuli, česnek, brokolici a kapustu. Stačí mít jen mrazák. U dospělého člověka bych doporučil zkonzumovat 900 g zeleniny denně.“



Kvašené zelí a česnek

Expert na výživu radí poohlédnout se i po kvašené zelenině – kysaném zelí, pickles, kimchi. „Kvašená zelenina je základem pro zdravé střevní prostředí, tedy i imunitu. Hledal bych výrobky bez konzervantů a přidaného cukru. Také je možné si pořídit hluboce zmrazené ovoce, jako jsou borůvky či maliny,“ doplnil Škába.

Bílkoviny a tuky

Pro lidský organismus je nejstravitelnější bílé maso (kachna, krůta a kuřecí – nejlépe z domácích chovů), ryby, vejce a kvalitní sýry.

„Z ryb bych rozhodně nezapomínal na sardinky. Klidně i ty v konzervě a nejlépe ve vlastní šťávě. To je naprostá superpotravina z oblasti konzerv. Vepřové ve vlastní šťávě a jiné masové konzervy nedoporučuji. Naopak co doporučit chci, je kvalitní nativní syrovátkový či hráškový proteinový prášek; přidává se do polévek, omáček, pomazánek, je to skvělá náhrada masa, ryb a vajec,“ řekl serveru Lidovky.cz výživový poradce.

Potraviny podporující imunitu zelenina



ořechy (nesolené)



semínka



masokostní a zeleninové vývary



kvalitní bílkoviny (ryby, bílé maso, vejce)



kvalitní oleje - extra panenský řepkový či olivový



celozrnné žitné pečivo, bulgur, quinoa, jáhly, pohanka, ..



koření (kurkuma, zázvor, medvědí česnek, kardamon, oregano,..)



kvašené zelenina - kysané zelí, pickles, kimchi



A jak na tuky? Chcete-li mít jistotu, že vaše tělo v době případné karantény nestrádá, je dobré si vyrobit kvalitní máslo, nejlépe ghí, jelikož vydrží mnohem déle než klasické máslo. V dostatečném množství lze nakoupit do zásob i kvalitní extra panenský olivový olej s aciditou nejlépe pod 0,2, sádlo, ořechy – nejlépe mandle, makadamové ořechy, vlašské ořechy – a semínka, ať už lněná, chia, či dýňová. „Ořechy a semínka jsou také bohatými zdroji vlákniny, tedy pokud na ně daný jedinec nemá alergii či další intoleranci,“ vysvětlil Škába.

Nepleňte, ale vyrazte do přírody

Imunitu skvěle podpoří i koření jako kurkuma, zázvor, bazalka, koriandr, oregano či medvědí česnek. Velkou výhodou medvědího česneku je to, že roste ve volné přírodě; v našich zeměpisných šířkách od března do poloviny května. Hledejte na vlhkých stinných místech; sázkou na jistotu jsou lužní lesy; v Praze jej lze najít v Šárce či u Hladové zdi.

Martin Škába Zdravým životním stylem se Martin Škába zabývá od roku 2002. V minulosti si prošel několikaletým léčením, vyzkoušel během léčby různé techniky alternativní medicíny, detoxikační praktiky až po speciální ozdravné programy. Dnes přednáší na trenérských a instruktorských kurzech, působím v odborných poradnách, řeší výživu vrcholovým sportovcům, dělá individuální a skupinové konzultace a šíří povědomí o propojení západního a východního přístupu ke stravování. Od roku 2012 přednáší pro různé společnosti, zpracovávám firemní workshopy a teambuildingy v oblastech podpory pracovní výkonnosti a eliminace negativních dopadů sedavé práce.

Ale pozor na konvalinky – jejich trsy oválných zašpičatělých listů jsou těm medvědím na první pohled dost podobné. Při bližším pohledu už se pár rozdílů najde (nehledě na květ jsou listy konvalinek z rubu lesklé, medvědí česnek jednoznačně matný), nejspolehlivějším vodítkem je ale typická štiplavá vůně.



„Velmi kvalitní potravina je kakao. Jde o bohatý zdroj hořčíku, který má příznivý vliv na nervosvalové napětí a v období stresu je velmi důležitý. Obsahuje velké množství antioxidantů, tedy látek chránících tělo a podporujících vitalitu,“ zmínil odborník na výživu.

Co patří na talíř?

„V dnešní době je i v supermarketech úžasný výběr kvalitních, trvanlivých potravin z oblasti sacharidových příloh - quinoa, jáhly, pohanka, hráškové těstoviny, těstoviny z červené čočky, amarant, směsi na kaše, fazole, hrách, čočka. Některé supermarkety mají i kvalitní celozrnné žitné kváskové pečivo, které si mohu doma zamrazit. Tyto přílohy jsou jistě vhodné, ale je potřeba si uvědomit, že by měly být max. 1/4 talíře. Zbytek je zelenina, oleje a tuky a kvalitní bílkoviny (maso, ryby, vejce, kvalitní sýr), vysvětluje na konec Škába, jak se o tělo postarat, tak abychom mu v případné karanténě neublížili.