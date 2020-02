Řídnutí kostí ve staří. Pomůže slunce, zdravá strava a pohyb

Stárnutí je spojeno s křehnutím kostí. Pomoci kostem přitom nejlépe dokáže hlavně správná strava a pohyb. Kosti pro optimální stav potřebují především tři základní věci – dostatečnou zátěž, přísun vápníku a vitaminu D. Nejpřirozenějším zdrojem vitaminu D je sluneční ultrafialové záření typu B (UVB). K zajištění dostatku vitaminu D obvykle stačí na deset až patnáct minut denně vystavit svůj obličej a paže slunci.

V podzimních a zimních měsících nicméně většina lidí dostatek vitaminu z omezeného slunečního záření nezíská. I oblačnost omezuje přísun vitaminu, zatažená obloha dokonce o více než polovinu. Důležité je také si uvědomit, že záření UVB neprochází skrze sklo.



S přihlédnutím k tomu, že přes poledne je většina lidí v práci a na nebe bez mráčku kouká jen přes sklo, je jasné, že získat potřebnou dávku tohoto vitaminu jen ze sluníčka je téměř nemožné. Ve stáří se navíc vitamin D v kůži již tvoří pouze minimálně. Proto je v tomto období potřeba přijímat dostatek vitaminu D v potravě. Pro starší lidi to platí po celý rok.



Sardinky i s kostmi

Je proto více než důležité zařadit do jídelníčku pravidelně tučné mořské ryby, jako jsou tuňák, losos, šproty či sleď. Běžně dostupným a dobrým zdrojem jsou konzervované sardinky, které jíme včetně drobných kostí.

Ještě zásadnější je příjem dostatku vápníku. Vápník, tedy kalcium, je základním lékem ve všech léčebných režimech osteoporózy. S přibývajícím věkem se nicméně schopnost vstřebávat vápník zhoršuje. Jeho hladina v krvi klesá, což stimuluje příštítná tělíska k produkci parathormonu. Tento hormon má za následek zvýšené odbourávání vápníku z kostí, čímž se kost stává křehčí a náchylnější ke zlomeninám.

„Dnes již existuje řada přípravků doplňujících příjem kalcia a vitaminu D, a to i v kombinaci. Před jejich užíváním je ale vhodné poradit se s lékařem, jestli je tento přípravek pro vás vhodný!“ zdůrazňuje Jana Brunová, vedoucí lékařka endokrinologické ambulance pražského IKEM. Jak dodává, příjem vápníku by měl být celkově 1–1,5 g denně.

Vápník před spaním

Aby se vápník dobře vstřebával, je ale důležité jeho příjem rozložit do několika dávek denně a pokud možno přijmout část vápníku před spaním. V noci totiž více dochází k odbourávání vápníku z kostí, což není žádoucí.



Nejvíce vápníku v běžné stravě se získá z mléčných výrobků, a to hlavně z tvrdých sýrů. Bohatší na vápník jsou výrobky z kozího sýra než z kravského. Některé potraviny obsahují dost vápníku a zároveň i vitaminu D – jsou to například vajíčka (žloutek) a samozřejmě ryby. Nemalou porci kalcia obsahuje také mák, kapusta, květák a brokolice či slunečnicová a sezamová semínka. To je zásadní informace zvláště pro ty, kdo nechtějí či nemohou konzumovat mléčné výrobky.

Vstřebávání vápníku je navázáno právě na vitamin D, proto je tak důležité mít dostatečný příjem obojího. Vstřebávání a uchování vstřebaného vápníku lze zlepšit snížením příjmu soli.

Pohyb stačí aspoň mírný

Poslední ze zmiňované trojice je dostatečný pohyb. Kosti potřebují pravidelnou zátěž, nejlepší cvičení pro zdravé kosti je tedy to s vlastní vahou. Úplně postačí pravidelné procházky, což je dobrá zpráva hlavně pro seniory, kteří se už museli vzdát svých sportovních koníčků. Jasný neblahý vliv na vznik osteoporózy má také kouření.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, řídnutím kostí jsou ohroženi všichni lidé s narůstajícím věkem, ženy po menopauze však jako první. Zákeřné je, že onemocnění se dlouho nemusí vůbec projevit.

„Žádná preventivní opatření stanovená pojišťovnami pro zjišťování stavu kostí nejsou. Zvláště u pacientek při pravidelných preventivních prohlídkách, což je jednou za dva roky, se zaměřuji na jejich osobní a rodinnou anamnézu. Tedy sleduji, zda je u některé z těchto žen opakovaná zlomenina nebo mají u svých přímých příbuzných výskyt těchto událostí. Samozřejmě je důležité zaměřit se na ženy po menopauze, kde dochází k hormonálním změnám a většímu řídnutí kostí,“ popisuje svou praxi turnovský praktický lékař Marcel Nesvadba.

Dostupná vyšetření

Na přítomnost osteoporózy může upozornit nález na rentgenovém snímku, ale nejčastěji je v dnešní době k diagnostickým účelům využíváno denzitometrické vyšetření kostí označované jako DXA.

„Je to celkem jednoduché, dostupné vyšetření využívající slabé rentgenové záření. Doporučuje se ženám v menopauze, zvláště těm s dalšími s rizikovými faktory. Vyšetřeni by měli být i všichni, kdo jsou ohroženi osteoporózou z výše zmíněných příčin, a rozhodně ti, kdo prodělali osteoporotickou zlomeninu. Vhodnou léčbou je pak možné předcházet dalším zlomeninám,“ uzavírá Jana Brunová.