Řidiči na Folmavě čekají ve víc než kilometrové frontě, čtvrtina jsou Němci

Folmava (Domažlicko) Na příjezdu z Německa na hraničním přechodu Folmava je víc než kilometrová fronta, hlavně osobních vozidel, a stále se prodlužuje. V pátek je tu tradičně nejsilnější provoz a navíc se domů vracejí Češi, aby stihli dorazit do země před půlnočním zavřením hranic. Poté už budou moci projíždět jen pendleři, co pracují v německém vnitrozemí a budou mít potvrzení zaměstnavatele. Osobní vozy v pátek kontrolovali policisté, celníci a hasiči, kamiony mohou projíždět. Na cestě z Česka do Německa je průjezd plynulý.

Mezi osobními vozy, jejichž řidiči čekali ve frontě na kontrolu asi 35 minut, byla stále asi čtvrtina Němců, kteří ještě chtěli stihnout navštívit české pohraničí před zákazem platným po pátečních 24:00.

Policisté kontrolují doklady Čechů a Němcům dávají informační letáky. Pendlerům, kteří se vracejí z práce, kontrolují potvrzení od zaměstnavatele nebo pracovní smlouvy. Pokud je nemají, předkládají zatím občanské průkazy nebo pasy; od soboty už je potvrzení o práci povinné. Hasiči namátkově měří teplotu a s policisty doporučují lidem vracejícím se z pobytu v Německu, aby preventivně kontaktovali svého lékaře. Osobní vozy jezdí do ČR jedním pruhem, náklady bez kontroly druhým, kde policisté nestojí. Autobusy, kterých moc není, se odstavují do prostředního pruhu. „Dáváme řidičům letáky a doporučujeme jim, aby sledovali stránky ministerstva vnitra, kde jsou aktuální informace a pro sichr si tu raději ty Čechy zaznamenáme a řekneme jim, co musí dodržovat,“ uvedla policistka. Přes týden podle ní takové fronty nebyly.

„Z práce nebo z nákupu?“ ptají se policisté řidičů s českou SPZ mířících do ČR. Češi jedoucí z nákupu musí ukázat občanský průkaz. „Opatření, která zavedla vláda, jsou správná. Ale lidé z příhraničí z toho moc nadšení nejsou,“ řekla mladá řidička z Domažlicka, která denně dojíždí za prací do městečka Furt im Wald, první obce za Folmavou. Dnes jí zaměstnavatel dal potvrzení o práci. Podle ní Němci obavy jako Češi nemají. Před 15:00 byly fronty vozů od kraje Furthu, od 15:30 jsou auta ve směru od hranic až za ním, tedy na silnici mířící do Chamu. „Čekáme přes hodinu,“ řekli ČTK po 15:30 tři pendleři. Fronty na Ústecku Také na příjezdu z Německa u tunelu Panenská na Ústecku se tvoří několikakilometrové kolony aut kvůli přípravě stanovišť hraniční kontroly. Češi chtějí na poslední chvíli přejet hranici ještě před obnovením kontrol o půlnoci, Němci nakoupit. Policie ani hasiči připravující stanoviště se nechtěli k situaci vyjadřovat. Muž vracející se z Hamburku z práce na stavbě ČTK řekl, že neví, proč auta stojí. Myslel si, že je před tunelem dopravní nehoda. Uvedl, že do domácí karantény nemusí. V pondělí se ale do práce nechystá. Neví ani, zda dostane výplatu, pokud bude doma. „Asistentka zaměstnavatele nebere telefon,“ řekl. Příslušníci armády zatím na místě nebyli. Stanoviště připravovali hasiči, policie zastavuje provoz, aby nikdo z těch, kdo stanoviště pro hraniční kontroly chystají, nepřišel k úrazu. Němci často jezdí do pohraničních obchodů pro kartony cigaret a natankovat, pohonné hmoty jsou v ČR levnější. Hranice s Německem bude možné od dnešní půlnoci přejít na sedmi přechodech. Opatření, které ve čtvrtek po vyhlášení nouzového stavu zavedla vláda, má zatím platit od půlnoci z pátku na sobotu do středy. Zákaz vstupu na území ČR se nedotkne přeshraničních pracovníků, kteří jsou zaměstnáni ve stanovené vzdálenosti od hranice, a to v obou směrech. Dále se netýká mezinárodní nákladní dopravy, pilotů dopravních letadel, diplomatů a jejich rodin, záchranářů nebo expertů v boji proti epidemiím a na humanitární a zdravotnickou pomoc.