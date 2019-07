KOMENTÁŘ: Milion a jeden důvod, proč teritorialita exekutorů postrádá smysl

PRAHA O tzv. exekutorské teritorialitě, tedy systému, ve kterém by bylo vymáhání dluhů soudním exekutorům přidělováno rovnoměrně podle centrálního pořadníku a bydliště dlužníka, už toho bylo za posledních 9 let řečeno i napsáno mnoho. Zavedením této změny, která by zásadně proměnila dosavadní systém exekučního vymáhání, se kdysi zabývalo i Ministerstvo spravedlnosti, po provedení dvou ekonomických analýz jejích dopadů od tohoto nápadu ale raději upustilo.

Přesto se téma v posledním roce opět vrací do politických i odborných debat, ke kterým zde nedávno přispěl také exekutor Martin Štika svým komentářem Milion důvodů pro zavedení teritoriality exekutorů.



Důvody uvádí v podstatě tři. Hlavním z nich je posílení principu nestrannosti a nezávislosti soudního exekutora odstraněním podle něj nezdravého tržního prostředí. Opodstatněnost tohoto požadavku opírá i o nedávný výzkum Pirátů, který zjišťoval vnímání exekucí českými občany a ze kterého mj. vyplynulo, že podle 69 % občanů by měl exekutora přidělovat stát podle trvalého bydliště dlužníka.

Jak Martin Štika jedním dechem dodává, z průzkumu vyplynulo také zjištění, že se lidé v exekucích nevyznají. Možná se mohu mýlit, ale dle mého názoru by bylo přinejmenším pomýlené měnit zákony našeho státu podle názorů v tomto případě zcela zjevně nedostatečně informované laické veřejnosti, namísto zohlednění závěrů ekonomických analýz a doporučení uznávaných odborníků. Mimochodem z průzkumu vyplynulo také to, že by si více než polovina Čechů přála zestátnění soudních exekutorů. Pakliže by se zákonodárci měli v takto závažných otázkách řídit hlasem lidu, není tak trochu záhadou, proč tento požadavek zůstává ve vyjádření Martina Štiky, ale i v novele předložené Pirátskou stranou zcela opominutý?

Vrátím-li se k samotné otázce nestrannosti a nezávislosti soudních exekutorů, která se v posledních letech stala zaklínadlem zastánců exekutorské teritoriality, považuji ji za podobně pomýlenou. Nezávislost a nestrannost soudního exekutora na účastnících exekučního řízení vyplývá z jeho postavení a role v exekučním řízení a je jasně zakotvena v exekučním řádu. Pokud by jakýkoli exekutor tento požadavek porušil, vystavuje se závažným kárným postihům. Jak ukazuje kontrolní i kárná praxe, porušení tohoto druhu jsou teoretickou záležitostí.

Jako další důvody Martin Štika zmiňuje údajně velké množství negativních dopadů tržního prostředí, konkrétně údajnou agresivitu vymáhání a dále skutečnost, že jen několik málo exekutorů provádí téměř všechny exekuce. Dáme-li si tyto dva argumenty dohromady a podíváme se do citovaného průzkumu Pirátské strany, je trochu zvláštní, že více než polovina dotazovaných, která má s exekucí osobní zkušenost, považuje jednání exekutora za velmi nebo spíše korektní. Pokud by úřady spravující naprostou většinu probíhajících exekučních řízení skutečně k vymáhání přistupovaly deklarovaným agresivním způsobem, pak by se údaj o korektnosti soudních exekutorů musel blížit snad až k nule.

Žádná pozitiva

Faktem je, že exekutorská teritorialita by nepřinesla žádná pozitiva ani dlužníkům, ani věřitelům. Zřejmě jediný, kdo by mohl mít z jejího zavedení radost, by byli exekutoři, kteří by díky ní získali stabilní nápad nových případů a jistý příjem v podobě povinných záloh od věřitelů, a to zcela bez ohledu na kvalitu a úspěšnost jejich práce.

Osobně jsem odjakživa zastáncem toho, že zásadní politická rozhodnutí a legislativní změny by se vždy měly opírat o data, fakta a analýzy. Pojďme si krátce shrnout ty nejdůležitější:



1. Jak ukázala nedávná analýza exekučních případů více než 200 000 dlužníků, na adrese trvalého bydliště bydlí pouze necelá pětina z nich. Určovat exekutora právě podle tohoto údaje je tedy naprosto nesmyslné.

2. Analýza provedená Vysokou školou ekonomickou pro Ministerstvo spravedlnosti jasně ukázala, že zavedení exekutorské teritoriality by vedlo ke snížení vymahatelnosti pohledávek. Je asi nasnadě, že drobní věřitelé by v takovém případě zaplakali, ti větší by si pak způsobené ztráty kompenzovali v ceně služeb, což by znamenalo jejich zdražení pro všechny slušně platící občany. Kdyby tuto skutečnost občané věděli, zřejmě by ze zavedení exekutorské teritoriality nebyli zrovna nadšení.

3. Ve většině evropských států si věřitel může svobodně vybrat exekutora, kterému svěří vymáhání své pohledávky. V řadě z nich je při svém výběru sice limitován regionem, ve kterém exekutor může působit, obecně lze ovšem sledovat trend zvětšování těchto území, ke kterému došlo například v Belgii, Francii, Nizozemí či Portugalsku. Exekuční systém v podobě navrhované Piráty a částí exekutorských úřadů funguje pouze v Maďarsku a na Slovensku, kde byl zaveden před dvěma lety. Jeho výsledky nejsou ani zdaleka takové, jak si jeho zastánci zřejmě malovali. Změna vedla k naprostému ochromení systému exekučního vymáhání, který mnozí věřitelé pro jeho neefektivnost ani nechtějí využívat, neboť jejich případy by nově byly ve velké míře přidělovány i úřadům s mizivou kvalitou a úspěšností práce. Některé exekutory situace již přiměla k uzavření jejich úřadů, jiní zatím jen propouštějí své zaměstnance a exekuce provádí sami tzv. od stolu, což k efektivitě jejich činnosti také dvakrát nepřispěje. Zajímavostí je, že přestože se objem nově zahájených exekucí propadl asi na třetinu, stížností na práci exekutorů takřka neubylo.

Závěrem je potřeba říct, že v oblasti dluhů a jejich vymáhání došlo v posledních letech již k celé řadě zásadních změn, které zlepšily postavení dlužníků a vytvořily kvalitní systém preventivních opatření proti vzniku nových dluhových pastí. Tzv. oddlužovací novela pak nabídla řešení lidem, kteří do dluhové pasti upadli v minulosti. Tedy až statisícům lidí, kteří doposud čelili mnohočetným a nesplatitelným exekucím, kterých by díky tomu v následujících letech mělo dramaticky ubýt. Nově zahájených exekucí rovněž rok od roku významně ubývá. Opravdu tedy potřebujeme další změny?



Autor je advokát a prezident České asociace věřitelů.