KOMENTÁŘ: Začátky podnikání aneb zvolit živnost nebo eseróčko?

PRAHA Klient: „Paní magistro, chci založit firmu.“ Advokátka: „Když říkáte založit firmu, myslíte eseróčko nebo chcete podnikat na živnostenský list? Klient: „No, já vlastně nevím? Na internetu je toho tolik, že se v tom ztrácím.“

Co tedy poradit klientovi, který zatím není rozhodnutý, jak tu svou firmu formálně pojmout? Nad čím má budoucí podnikatel, který chce firmu rozběhnout bez pomoci, přemýšlet?



Založit „firmu“ jako živnost můžete na jakémkoli živnostenském úřadu, který obvykle hledejte v budově úřadu obecního. Budete potřebovat jednotný registrační formulář. Ten můžete stáhnout z internetu, nebo si o něj můžete říct na živnostenském úřadě. Vyplnit ho můžete sami nebo požádat o pomoc úředníka živnostenského úřadu. Společně s formulářem musíte doložit právo na užívání prostor, kde budete podnikat. Pokud prostor vlastníte, nemusíte dokládat výpis z katastru, živnostenský úřad si to ověří sám, pokud nevlastníte, je třeba předložit souhlas majitele nebo smlouvu, která souhlas obsahuje. Za vydání živnostenského listu se platí 1000 Kč poplatek, obvykle na pokladně úřadu. Jednotný registrační formulář můžete využít i jako přihlášku pro placení daní z příjmů nebo oznámení o zahájení podnikání zdravotní pojišťovně či správě sociálního zabezpečení.

K založení firmy ve formě společnosti s ručením omezeným vždy potřebujete notáře. Notář sepíše o založení společnosti zakladatelskou listinu. Vy mu k tomu musíte dodat informace. Jednou z těchto informací je jméno vaší firmy, které musí být jedinečné. To si můžete sami ověřit v obchodním rejstříku na www.justice.cz. Kde vaše firma bude sídlit? Budete společníkem sami? Kolik peněz do společnosti vložíte? Minimum je 1 Kč, ale doporučuji vložit z praktických důvodů víc. Kdo za firmu bude jednat a jak? Odměna notáře za sepsání zakladatelské listiny se bude pohybovat od 4000 Kč (plus DPH ve výši 21 %). Pokud zvolíte jednoduchou verzi zakladatelské listiny a budete si přát, aby vám notář firmu i zapsal do obchodního rejstříku, pak bude odměna notáře 2000 Kč (plus DPH ve výši 21 %).

Se zakladatelskou listinou půjdete na živnostenský úřad a požádáte o vydání živnostenského listu.

Kapitál do společnosti budete vkládat na zvláštní účet, který banka otevře na jméno společnosti na základě zakladatelské listiny.

Společnost vzniká zápisem do obchodního rejstříku. Návrh na zápis podáváte u krajského soudu v kraji, kde bude společnost mít své sídlo na formuláři, který najdete na www.justice.cz. K formuláři přiložíte zakladatelskou listinu, doklad o právu užívat prostory, kde bude mít společnost sídlo, s ověřeným podpisem, souhlas jednatele se zápisem do obchodního rejstříku, s ověřeným podpisem a další dokumenty. Za zápis do obchodního rejstříku se platí 6000 Kč. Nezapomeňte na formuláři nechat ověřit podpis. Ověření vás vyjde na 30 Kč (plus 21 % DPH) u notáře nebo na 30 Kč (včetně DPH) na poště, u přepážky Czechpoint.

Pokud se vám nechce zapisovat společnost do obchodního rejstříku sami, může zápis provést notář, který zkontroluje, zda jsou všechny dokumenty v pořádku. V takovém případě je nižší soudní poplatek, kdy místo 6000 Kč zaplatíte 2700 Kč.

Jak se tedy rozhodnout? To, jak je složité firmu založit je jen jeden kousek skládačky, měli byste zvážit i to, že jako firma – živnostník budete za dluhy firmy odpovídat celým svým majetkem, v eseróčku je majetek společníka relativně v bezpečí. Rozdílný je i daňový režim, ale to už by bylo na specializovaný článek ve spolupráci s daňovým poradcem.

Je to zbytečně komplikované a zvažujete o tom, podnikat jen tak, bez papírování? Proč ne, jen mějte na paměti, že riskujete mimo jiné pokutu 500.000 Kč za podnikání bez oprávnění.

Závěrem vyjádřím naději, že mi kolegové, zejména absolventi právnických fakult, nevyčtou zjednodušení a nepřesnosti, kterých jsem se v textu dopustila, v čele s používáním pojmu „firma“ tak, jak nás to na fakultě rozhodně neučili.

Autorka je seniorní advokátka pražské kanceláře Schönherr se specializací zejména na fúze a akvizice, korporátní právo, bankovnictví a finance, pojišťovnictví a mediaci.