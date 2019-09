Lidí, kteří v závěti pamatují na dobročinné účely, mírně přibývá, říká Pavla Gomba

PRAHA „Doposud nejvyšší hodnotu měl dar od Karla Gellnera, synovce známého básníka, jenž třem organizacím včetně UNICEF odkázal 3,2 milionu korun,“ říká Pavla Gomba, která Dětskému fondu OSN v Česku šéfuje.

LN: Proč jste si vůbec jako český UNICEF zadali průzkum na téma závěti?

Generace lidí, kteří mají osobní zkušenost s pomocí UNRRA a UNICEF po válce v Evropě, se dostala do věku, kdy rekapitulují svůj život a přemýšlejí o tom, co tady po nich zůstane. Poslední dobou se na nás v tomto ohledu více obracejí i lidé, kteří nemají rodinu a jejichž majetek by připadl státu, nebo ti, jejichž děti jsou dobře finančně zajištěny, a oni tak mají větší volnost v rozhodování.

LN: Co bylo pro vás z průzkumu nejpodstatnějším poznatkem?

Rodina je na prvním místě, což je správně. Závěť jako bezproblémový způsob vypořádání majetku volí častěji ti, kteří tím chtějí předejít sporům mezi příbuznými. Tři čtvrtiny dotázaných se shodují, že odkázáním věcí na dobročinné účely se člověk stává prospěšným i po smrti. To potvrzuje i situace v sousedním Rakousku, kde závěť již sepsalo nebo sepisuje 35 procent lidí ve věku nad 50 let, z toho 11 procent v závěti pamatovalo i na dobročinnost.

LN: Kolik lidí odkázalo vaší organizaci v posledních letech majetek pro charitativní účely?

Jsou to jednotky případů ročně. Právě teď vypořádáváme dvě dědictví; v obou případech šlo o dárce, kteří neměli dědice ze zákona. A v minulém týdnu nás kontaktovala paní notářka z Frýdku-Místku, aby ověřila kontaktní údaje při sepisování závěti... Takže ano, lidí, kteří tuto možnost zvažují, mírně přibývá.

LN: Promiňte, o jak finančně významné obnosy se jedná?

Doposud nejvyšší hodnotu měl dar od pana Karla Gellnera, synovce známého básníka, jenž odešel ve věku 96 let bez dědiců a třem organizacím včetně UNICEF zanechal celkem 3,2 milionu korun. Paní Dagmar Šulcová (89 let) svůj byt v hodnotě zhruba tří milionů rozdělila mezi čtyři organizace.

LN: Zaznamenal jsem, že podporujete i jiné nezvyklé dárcovství – kozy, vodu... Oč jde?

Crowdfundingem na sociálních sítích oslovujeme zase jinou skupinu příznivců. Právě teď probíhá kampaň Daruj vodu – daruj život, ve které si lidé mohou symbolicky zakoupit třeba 5,8 metru dlouhou vodovodní trubku za 566 Kč, a tím přispět na vybudování trvalých zdrojů pitné vody tam, kde dosud chybí. A kozy jsou oblíbeným dárkem pro život – třeba i jako žert k narozeninám.

LN: Jaký je letošní rok pro děti celého světa, kde jsou vůbec nejohroženější?

Každé šesté dítě na Zemi žije v oblasti, kde probíhá válka či ozbrojený konflikt. Loni bylo zabito či zraněno přes 12 tisíc dětí, což je nejvyšší číslo za posledních deset let. Somálsko, Jemen, Afghánistán, Demokratická republika Kongo – to jsou oblasti, kde právě teď není žádnou výhrou se narodit.

LN: Jak pomáhají Češi? Jde stále hlavně o Rwandu a Bhútán?

Naše poslání je stále stejné, pomáhat tam, kde je situace dětí nejtíživější. Kromě humanitárních programů jsou ale důležité také vzdělávací a osvětové programy, které pomáhají odstranit chudobu a nepřímo snížit i porodnost. Vždy jde o terénní programy přímo tam, kde vznikají problémy. Třeba v Bhútánu bylo díky naší podpoře letos zachráněno 387 předčasně narozených dětí.

LN: Co chystáte nového?

Dne 20. listopadu si bude svět připomínat třicáté výročí Úmluvy o právech dítěte. Rádi bychom upozornili, že zdaleka ne všechny děti ve světě i u nás mají šanci prožít zdravé a šťastné dětství. Chtěli bychom stejně jako naši kolegové v jiných zemích symbolicky rozsvítit některé ikonické objekty a připomenout, že nejlepší investice, kterou jako rodiče, občané i celá společnost můžeme učinit, je právě investice do dětí.