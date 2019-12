PRÁVNÍ PŘEHLED: Porostou důchody, e-neschopenky čeká ostrý start. Podívejte se na novinky pro rok 2020

PRAHA Nový rok s sebou již tradičně přináší řadu právních novinek. Změny se dotknou zejména oblasti sociálního zabezpečení.

Od 1. ledna zahájí Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) ostrý provoz systému e-neschopenky. „Elektronizace neschopenek zrychlí předávání informací mezi nemocnými, lékaři, ČSSZ a zaměstnavateli,” uvedla Jana Buraňová, tisková mluvčí ČSSZ.



Oproti současné situaci zůstane nemocnému už jen průkaz práce neschopného. Žádné další doklady již nebude muset dál předávat svému zaměstnavateli. I tomu ubude povinnost předávat tyto doklady příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení.

„Hlavním cílem projektu eNeschopenek je zjednodušení, zrychlení a zpřehlednění všech procesů souvisejících s administrací dočasných pracovních neschopností. Nemocný už nebude muset chodit do práce a odevzdávat příslušný díl neschopenky,” řekla Buraňová.

Vzhledem ke změně systému by měl zaměstnavatel, zvlášť ten s desítkami a stovkami zaměstnanců, zvážit, zda neupravit interní předpisy, v nichž by stanovil, jakým způsobem bude zaměstnanec pro příště omlouvat svou absenci.

Vyšší mzda i důchody

Od ledna se také zvýší minimální mzda. Ta poroste o 1250 korun ze současných 13 350 na 14 600 korun. Spolu s minimální mzdou poroste i zaručená. Ta garantuje jednotlivým profesím minimum, na které mají nárok dle složitosti vykonávané práce a odpovědnosti, kterou s sebou přináší. Celkem existuje osm skupin. Pokladní či kominík, kteří spadají do třetí skupiny, si polepší ze současných 16 280 korun na 17 800 korun. Řidiči autobusů či mzdová účetní, kteří patří do páté skupiny, budou nově mít nárok na 21 700 korun namísto současných 19 850 korun. Osmou skupinu reprezentuje například makléř zajišťující operace na finančním a kapitálovém trhu či vědecký výzkumný pracovník. Těm vzroste zaručená minimální mzda z 26 700 korun na 29 200 korun.

Přilepší si také důchodci. V průměru ti, kteří pobírají starobní důchod, získají navíc 900 korun. Na tuto částku by měli dosáhnout ti, kteří mají v současnosti měsíčně kolem 13 500 korun. Ti kteří pobírají okolo osmi tisíc korun dostanou o více než 600 korun navíc. Obecně lze shrnout, že čím vyšší má penzista důchod, tím více od státu získá.

Vyšší rodičovský příspěvek

Po dlouhém politickém boji dostanou více i ti, kteří mají nárok na rodičovský příspěvek. Z původních 220 tisíc se příspěvek zvedne o osmdesát tisíc.

„Nárok na navýšený rodičovský příspěvek budou mít rodiče, kteří k 1. 1. 2020 budou aktivně čerpat rodičovský příspěvek na dítě mladší čtyř let a dále rodiče, kteří rodičovský příspěvek začnou čerpat kdykoli od 1. 1. 2020. Rodiče, kteří však rodičovský příspěvek již vyčerpali, ačkoliv dítě stále nedovršilo čtyř let věku, nárok na navýšení příspěvku nemají,” uvedl advokát David Řezníček z advokátní kanceláře Řezníček & Co.

Příspěvek se zvýší také v případě vícerčat. Rodiny s dvojčaty či vícerčaty budou oproti současným 330 tisícům čerpat 450 tisíc korun. I nadále si bude moci rodič určit výši měsíčního příspěvku. Pokud ale rodič nedoloží předchozí příjmy, což platí zejména pro studenty, bude moci maximálně čerpat příspěvek deset tisíc korun měsíčně. Minimálně bude rodič moct pobírat padesát korun.

Krom vyššího příspěvku se také mění počet hodin, na které je možné dítě do dvou let umístit do jeslí nebo dětské skupiny, aniž by rodič přišel o příspěvek. Konkrétně je to možné na 92 hodin měsíčně. U staršího dítěte se docházka nesleduje.

Novinky z oblasti pracovního práva uveřejníme 2. 1., novinky ohledně EET, zákona o obchodních korporacích a nemovitostního práva budeme publikovat 3. 1.