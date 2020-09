Přísnější metr na čerstvé řidiče. Zelenáčům za volantem postačí ke ztrátě průkazu 6 bodů

PRAHA Mezi automobilisty snad není bedlivěji sledovaného tématu, než jakým je bodový systém. A vláda se ho nyní chystá změnit. V srpnu schválila předlohu, kterou se od začátku září zabývá sněmovna. Projdou-li změny bodového systému parlamentem, začnou platit od roku 2022.

Ke změně ve stupnici bodového ohodnocení dopravních přestupků docházelo i v minulosti. Když byl u nás tento systém zaveden, hrozilo řidičům za nejméně závažné přestupky připsání jednoho bodu. Dnes už ale není takto ohodnocen žádný z přestupků.



Podle ministerstva dopravy jde o první komplexní vládní úpravu bodového systému, jenž je tu s námi již 14 let. Jeho dřívější změny totiž převážně iniciovali poslanci.

Leden 2022: nové bodování

Změny by nabíhaly postupně. Od 1. ledna 2022 by řidiči za dopravní přestupky sbírali již jen sudé body. Ty liché z dosavadní škály vypadnou. Vláda v souvislosti s přechodem na sudou bodovou škálu navrhuje provést změny v bodovém ohodnocení přestupků.

Dvojnásobně přísnější postih bude například hrozit řidičům, kteří budou během jízdy držet v ruce telefon. O jeden bod přísněji oproti dnešku budou trestány překročení maximální povolené rychlosti a jízda bez bezpečnostního pásu.

Naopak o bod méně přísněji bude trestáno ohrožení chodců nebo jiných řidičů, předjíždění a řízení pod vlivem alkoholu.

Od ledna 2022 by se také měl začít uplatňovat přísnější metr na čerstvé držitele řidičských průkazů. Ať už svůj vůdčí list získají v jakémkoli věku, maximum jejich bodového konta bude v prvních dvou letech od získání řidičského oprávnění poloviční. Jakmile za dopravní přestupky nasbírají šest bodů, o řidičský průkaz přijdou. O to rychleji by mohli ze silnic dočasně mizet nejen mladí piráti silnic, ale i ti nezkušení. Plné, 12stupňové konto by získali až dva roky od okamžiku, kdy obdrželi svůj řidičský průkaz. Toto pravidlo by mělo platit bez ohledu, zda vlastní nějaký automobil.

Bodové konto online

V červenci 2022 by pak měla v účinnost vstoupit druhá etapa změny vládou navrhovaného bodového systému. Oproti dnešku by měla řidičům přinést uživatelský komfort při zjišťování stavu svého bodového konta. O připsání bodů by se totiž dozvěděli online prostřednictvím SMS, e-mailu nebo své datové schránky. Dnes se na jeho stav musí dotazovat aktivně, ať už v aplikaci Czech POINT, při návštěvě pošty, nebo přes webový Portál občana. Start této online služby je od změny bodového systému odložen o půl roku, aby se na něj mohla připravit.

Staré finty už neplatí

Evergreenem, jak se vyhnout projednání dopravních přestupků, bývaly výmluvy vlastníků vozidel, že je v době spáchání přestupku neřídili oni, ale jim blízká osoba. Tedy některý z jejich rodinných příslušníků, které ale majitelé aut nebyli s odvoláním na zákon povinni jmenovat. Podezření z přestupků tak bývala odkládána. Odhaduje se, že se je podařilo prokázat jen v třetině případů.

Účinnější v boji s nimi byla až novela zákona o silničním provozu. Ta v lednu 2013 zavedla pravidlo, že za přestupek odpovídá majitel vozu, neprokáže-li, že jej v daný okamžik neřídil. Objasnění přestupků se pak zvýšilo až na 70 procent. Podle dva roky starého rozhodnutí Ústavního soudu je takto nastavený princip odpovědnosti v pořádku.

Fintou, na níž se přiživovali ti, kdo sami neměli právnické vzdělání, bylo zastupování řidičů v přestupkovém řízení smyšlenými lidmi ze zahraničí a jejich neustálá změna. Úřady si s těmito zmocněnci musely zdlouhavě a komplikovaně dopisovat, čímž docházelo k promlčení přestupků.