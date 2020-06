Šámal rozhoduje o stížnostech nejrychleji ze všech soudců Ústavního soudu. Všechny ale doposud odmítl

PRAHA V sobotu uplynulo sto dní od jmenování bývalého předsedy Nejvyššího soudu Pavla Šámala ústavním soudcem. Stížnosti vyřizuje rychlostí, kterou na Ústavním soudu nepamatují: rozhoduje o nich zpravidla do měsíce, ale i za dva týdny.

Když Pavel Šámal 20. února nastoupil k Ústavnímu soudu (ÚS), spekulovalo se, nakolik se do jeho rozhodování o ústavních stížnostech promítne „profesní deformace“ trestním právem, jemuž se věnuje celý svůj život. ÚS totiž ročně obdrží přes 4000 stížností napříč všemi právními obory, jež se od sebe výrazně liší základními zásadami, výkladovými principy i aplikovanou judikaturou.



V databázi ÚS bylo k uzávěrce tohoto článku dostupných 46 Šámalem zpravodajovaných rozhodnutí (ÚS je zveřejňuje zpravidla s měsíčním odstupem), což je málo na to zhodnotit, na jaké aspekty Šámal při vyřizování stížností klade důraz, jaká doktrína u něj převažuje a je-li spíše právním pozitivistou, či nikoli.

Jeden závěr lze přesto učinit: je nejrychlejším ústavním soudcem.

Rozhodne nejčastěji za měsíc

K nastudování a vypracování rozhodnutí v restitučním případu Metropolitní kapituly u sv. Víta a Vojenských lesů a statků Šámalovi stačilo necelých šest týdnů. To je na to, jak je restituční problematika složitá a od trestního práva diametrálně odlišná, obdivuhodně rychlé. Podle databáze ÚS stížnost kapituly společně se soudci Fialou a Filipem odmítl čtyřicátý den poté, co přišla na jeho stůl.

Ještě rychleji – už za dva týdny po jejím obdržení – Šámal s kolegy odmítl stížnost otce, který u ÚS hledal zastání ve sporu o výchovu nezletilé dcery. Otec obecným soudům vytýkal, že vyhověly návrhu matky a trvalý pobyt jejich společné dcery přenesly z Česka do Spojených států.

„Obvyklé to možná není, ale je to naprosto žádoucí. Čím dříve se účastníci dozví o odmítnutí stížnosti, tím lépe,“ komentuje rychlost, s níž Šámal o této stížnosti rozhodl, prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, již LN požádaly o názor.

Stížnosti odmítá. Bez spisů

Šámal dosud odmítl všechny obdržené stížnosti. Koncepty odmítavých usnesení předává do senátu v rekordně krátkém čase. Přes polovinu jeho případů senát rozhodnul v témž měsíci, v němž stížnosti přišly na Šámalův stůl. Ve dvou opatrovnických případech dokonce už dva týdny poté.

V tak krátkém čase si od soudů nemůže stačit vyžádat spisy se všemi protokoly a klíčovými důkazy. „To je ale obvyklý postup, pokud se stížnost odmítá. Zkušenému právníkovi k posouzení ústavnosti stačí rozsudky a stížnost,“ říká na to Kovářová.