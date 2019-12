Soudce Kydalka čelí kárné žalobě. Vávra mu vyčítá průtahy v řízení

PRAHA Talár soudce obléká Kamil Kydalka už 31 let. Rozhodoval například jeden z nejskloňovanějších českých podvodů stavebního projektu společnosti H-System, kdy se do sítě tunelářů nechala vlákat tisícovka rodin, verdikt vynášel také v kauze fotbalového bosse Františka Chvalovského či rozplétal miliardový tunel v CS fondech. Kydalkovu slávu coby precizního trestního soudce však v poslední době zastiňují případy, kdy v soudní síni usedá ve zcela jiném postavení.

Šestičlenný senát začal minulý týden projednávat už třetí kárnou žalobu, která na soudce směřuje. Za žalobou stojí Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze. Průběh jednání byl emotivní, proti soudci vypovídala i jeho vlastní sestra.



Zasedání kárného senátu mimořádně proběhlo v prostorách Městského soudu v Praze, na Kydalkovo pracovišti. Soudce se při příchodu do soudní síně opíral o francouzské hole. To byl jediný z viditelných projevů jeho zdravotní indispozice, pro kterou strávil opakovaně řadu měsíců na neschopence.

Práce Kydalkovi dlouho stála, případy se opakovaně odročovaly či přerozdělovaly mezi ostatní soudce. Právě průtahy v kauzách byly důvodem proč Libor Vávra přikročil ke kárné žalobě, ve které navrhuje jeden z nejpřísnějších trestů - snížení platu o třicet procent na dva roky.

Pracovat i v horečkách

Soupiska Kydalkovo nepřítomnosti ukázala, že prostonal téměř celý letošní a loňský rok a také podstatnou část roku 2015. Vávrovi vadilo hlavně to, že případy Kydalka odročoval „lehkou rukou“ i v kauzách, kdy ve spise chyběl třeba jediný důkaz.

„Soudci si berou práci domů i v případě nemocí. Kolegové soudí i s roztříštěnou zlomeninou, jen tak svá jednání neodročují, protože vědí, že pak by byl stav v jejich senátu neúnosný,“ přibližoval Vávra jak to na jeho soudě funguje. „Rozsah pádu kvality práce soudce Kydalky je nepřehlédnutelný,“ dodal.

Předseda kárného senátu, soudce Nejvyššího správního soudu Karel Šimka už v úvodu jednání předestřel, že klíčové bude zjistit, zda jsou překážky objektivní povahy (důsledkem pracovní neschopnosti) či subjektivní, a Kydalka je tedy sám zapříčinil.

„Budeme se snažit najít řešení této nepříjemné záležitosti, která kazí dobré jméno justici a samotnému soudci Kydalkovi. Je nežádoucí když u 17 spisů je postupováno velmi pomalu a věc nemíří k rozhodnutí,“ uvedl Šimka.

Kydalka se bránil tím, že mu dosud nebylo vedením vytknuto, že by svoji práci odváděl špatně. „Nikdy za ty dva až tři roky, které mi vyčítají neměli jedinou výhradu. Soudím přes třicet let. V roce 2008 jsem měl cévní mozkovou příhodu, protože jsem soudil i v horečkách. Od té doby se hlídám a nemocenskou neodbývám,“ vysvětloval soudce. Navíc podotkl, že o tom, že na něj jeho nadřízený podal kárnou žalobu se dozvěděl až od novinářů, nikoliv od vedení soudu, jak by očekával.

Jako svědek u soudu vypovídala i Kydalkova sestra, která se soudu sama přihlásila s tím, že chce podat svědectví o zdravotním stavu svého bratra. Její příchod Kydalka uvedl tím, že je trestně stíhána pro několik trestných činů a v jednom trestním řízení, kde je obžalována sám Kydalka figuruje jako poškozený.

„Od roku 2015 jsme sourozenci jen ve formální rovině, nestýkáme se. Mám za to, že jeho nemoc začala v době, kdy měl první kárný soud.. třeba večer je úplně v pořádku a ráno začne třískat věcmi po baráku. Myslím, že nemocí skrývá něco víc,“ poněkud nesouvisle vysvětlovala svědkyně. Nestandartní vztahy v rodině pak jen dokreslily Kydalkovy otázky vedené na svědkyni, například zda se někdy léčila na psychiatrii.

Nepříjemné pro všechny

Kárný senát vynese nad Kydalkou rozhodnutí v polovině ledna příštího roku. Rozhodování zřejmě nebude jednoduché. V průběhu řízení totiž kárný senát narazil i na možnost nezpůsobilosti výkonu funkce soudce ze zdravotních důvodů. Vávra totiž po Kydalkovi z tohoto důvodu žádal i přístup ke zdravotní dokumentaci, to ale soudce odmítl.

Libor Vávra, předseda Městského soudu v Praze.

Kárně obžalovaný soudce v závěrečné řeči zopakoval, že návrh považuje za nekvalifikovaný, popřel že by jeho senát měl průtahy s nařizováním věcí. „Považuji to za snahu mojí osobu dehonestovat. Animozita mezi mnou a předsedou soudu nabývá obrátek. Už toho mám plné zuby, je to furt něco, furt má někdo nějakou připomínku. Toto není slušné chování vůči někomu, kdo třicet let pracuje pro stát,“ uvedl Kydalka.

Předseda soudu na návrhu trval. „Nemám z toho žádnou radost. Pro všechny z nás by bylo nejlepší, aby se vrátil zdravý do práce,“ uvedl v závěrečné řeči předseda soudu Vávra.

Po emocemi vypjatém jednání mířil Kydalka v doprovodu manželky chodbou soudní budovy k výtahu. „Mojí vůlí je vrátit se do práce, co bych také jiného dělal... Když ale vidím jaké jsou nyní poměry v justici, tak o tom vážně přemýšlím, jestli skutečně nepůjdu dělat něco jiného, protože toto mě fakt nebaví,“ řekl LN.

Je to první kárné řízení, které se přímo dotýká jeho pracovních výkonů. Předchozí dvě řízení reagovala na jeho výroky v médiích, kdy reportérům naznačil, že amnestie prezidenta Václava Klause mohla být předmětem obchodu. Mimo zapnutou kameru novinářům sdělil i kolik stála a kdo si ji objednal. Další kárné řízení se týkalo jeho jednání při komunálních volbách v roce 2014, kdy byl jeho jménem sepsán a rozeslán dopis občanům obce Mnichovice, kde hodnotil průběh volební kampaně.